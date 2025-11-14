AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun’u ziyaret etti.

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

AB delegasyonu heyeti, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı.

Selamlaşmanın ardından eş başkanlar, heyet ile basına kapalı yaptığı görüşmede, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

(AB)