Yayın Tarihi: 14 Kasım 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2025 14:32
1 dk Okuma

AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Delegasyon ve eşbaşkanlar görüşmesinde; siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişi yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AB Türkiye Delegasyonu ve büyükelçilerden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
Fotoğraf: MA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun’u ziyaret etti.

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

AB delegasyonu heyeti, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı.

Selamlaşmanın ardından eş başkanlar, heyet ile basına kapalı yaptığı görüşmede, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Jurgis Vilcinskas Ayşe Serra Bucak Küçük Doğan Hatun
