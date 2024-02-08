AB-Türkiye: 6 Şubat depremleri için 400 milyon avroluk anlaşma

Avrupa Birliği'nin (AB) 6 Şubat depremleri nedeniyle taahhüt ettiği 400 milyon avroluk hibe paketine ilişkin ikili yetkilendirme anlaşmasının imza töreni, Brüksel'de AB Komisyonu binasında yapıldı.

İmza törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira katıldı.

İmza töreninde Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Komisyonu yetkilileri de hazır bulundu.

"AB ve üye ülkeler ilk ellerini uzatanlar arasındaydı"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, imza töreni sonrasında konuşan Bozay, "AB'nin taahhüdünün en büyük bölümünü temsil eden, AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye 400 milyon avroyu seferber edecek anlaşmayı imzaladık." dedi.

Türkiye'nin Şubat 2023'te iki yıkıcı depremle, benzeri görülmemiş biçimde sarsıldığını anımsatan Bozay, "[...] AB ve üye ülkeler ilk yardım elini uzatanlar arasındaydı. Deprem sonrasında sağladıkları destek için minnettarız." dedi. "Avrupalı dostlar[ın] depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanma çabalarına yardım konusundaki dayanışmasından da derinden etkilendik[lerini]" dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Bozay, AB'nin 20 Mart 2023'te Brüksel'de yapılan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlenmesinde öncü rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Bugün AB'nin konferanstaki 1 milyar avroluk taahhüdünün yerine getirilmesine yönelik önemli bir adımı duyurmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Bozay, sağlanacak destekle yapılacakların detayları hakkında gerekli hazırlık çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

"Konferansta bütün ülkelerin verdiği taahhütlerin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini ümit ettiğimizi ifade etmek isterim." diyen Bozay, yıkımın boyutu göz önüne alındığında bu anlaşmayla serbest bırakılacak miktarın, kapsamlı yeniden inşa çabalarının yalnızca küçük bir kısmını karşılayacağını belirtti.

Bozay, "Tahsis edilen fonlar, depremden etkilenen bölgelerde okul ve hastane inşaatının yanı sıra kültürel miras kapsamındaki yapıların restorasyonu da dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu üyesi Ferreira’yı çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye’ye davet eden Bozay, önceliklerinin bölgedeki koşulları iyileştirecek somut projeler olduğunu vurguladı.

"AB, Türkiye ile dayanışma içindedir"

AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira da "Dün, Türkiye merkezli yıkıcı depremlerin birinci yıl dönümüydü. Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli afetlerden biri hepimizi şok etti. Avrupa'da kaybedilen canlara ve yıkılan evlere karşı büyük üzüntü duyuldu." dedi.

Bu vesileyle bir kez daha AB Komisyonu adına taziyelerini ifade eden Ferreira, "AB, Türkiye ile dayanışma içindedir ve yardım sağlama sözü vermiştir. Bugün bu taahhüdün kilometre taşlarından birine işaret ediyor." diye konuştu.

Ferreira, AB Dayanışma Fonu'ndan sağlanacak 400 milyon avronun, şimdiye kadar bir aday ülkeye verilen en büyük miktar olduğunu ve Türkiye'nin bu fondan ilk kez destek aldığını belirtti.

"Hasar kabus gibi bir 65 saniyede gerçekleşti ancak yeniden inşa çalışmaları yıllar sürecek." diyen Ferreira, AB'nin uygulama dönemi boyunca rehberlik ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

AB iklim değişikliğinden kaynaklanan

afetlerle mücadeleye ayırdığı fon miktarını artırdı

Ferreira, "Üzülerek söylüyorum ki, iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler artıyor. Bu nedenle AB Komisyonu, Dayanışma Fonu'nun ölçeğinin artırılmasını teklif etti. Geçen hafta bu, AB Konseyi'nde kabul edildi. Bu, nerede olursa olsun artan ihtiyaçlara daha yeterli şekilde yanıt verebileceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin anlaşmanın önemine ilişkin sorusu üzerine Ferreira, "Avrupa içerisinde kendimize yardımcı olmamız önemli ve aday ülkelere bu konuda elbette özel bir muamele yapılıyor. Dolayısıyla bu dayanışma sembolünün, Türkiye gibi önemli bir ülkeyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

(AEK)