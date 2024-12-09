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Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 19:13
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 13:26
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AB: Suriye'ye dönüşler için koşullar henüz uygun değil

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Anouar El Anouni, Avrupa'daki Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin konuştu: “Şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AB: Suriye'ye dönüşler için koşullar henüz uygun değil
*Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından AB ülkelerindeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili konuştu.

AA’nın haberine göre; “Şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz” diyen El Anouni, şöyle devam etti:

"Diasporadaki Suriyelilerin çoğunun ülkelerine geri dönmeyi hayal ettiğine inanıyoruz. Mevcut durum gerçekten büyük bir umut ancak aynı zamanda büyük bir belirsizlik sunuyor.

Ne yapmak istediklerine karar vermek, her bireye ve her bir aileye kalmış. Ancak şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz."

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Avrupa’da bir milyonu aşkın Suriyeli yaşıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, Avrupa'da bir milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunların yarısından fazlası Almanya'da bulunuyor. İsveç, Avusturya, Yunanistan, Hollanda ve Fransa da Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.

(RT)

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