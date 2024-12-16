AB, Şam'a üst düzey diplomat gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini, dışişleri bakanlarının da yeni yönetimle kurulacak ilişkiyi tartışacağını söyledi.

AA'nın haberine göre, Kaja Kallas, Josep Borrell'den görevi devralmasından bu yana başkanlık edeceği ilk Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilere konuştu. Bakanların gündemindeki ilk maddenin Suriye'deki gelişmeler olacağını ifade eden Kallas, "Suriye'deki en üst düzey diplomatımız bugün Şam'da olacak. Onlardan Şam'a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim" dedi.

14 Aralık Cumartesi günü Ürdün'de Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletlerin de aralarında bulunduğu aktörlerle bir araya geldiğini hatırlatan Kallas, şöyle konuştu: "Bence bölgesel ve uluslararası aktörlerin tabloyu aynı şekilde görmeleri ve bu ülkenin istikrarlı ve barışçıl bir hükümeti olmasını istemeleri çok önemli. Bugün dışişleri bakanlarıyla Suriye'nin yeni liderliğiyle hangi düzeyde etkileşim kuracağımızı tartışacağız."

Kallas, Suriye'de Esad yönetiminin ardından kurulacak yeni yönetimin eylemlerinin AB'nin gelecek haftalarda atacağı adımlarda belirleyici olacağını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Culani görüştü

İngiltere de diplomatik temas kurdu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de ülkenin 'terör örgütü' listesinde yer alan HTŞ ile "diplomatik temas" kurduklarını duyurdu.

Lammy, "Suriye'de kapsayıcı ve herkesi temsil eden bir hükümet görmek istediklerini" belirtti ve ekledi: "Kimyasal silahların kontrol altına alınmasını, kullanılmamasını ve şiddetin devam etmemesini istiyoruz. Bu nedenle açık olan tüm kanalları kullanıyoruz. Bunlar diplomatik kanallar ve istihbaratın yürüttüğü kanallardır. Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz."

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğrulamıştı.

bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?

İran Şam Büyükelçiliği tekrar faaliyete başlayacak

Diğer yandan İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi de ülkesinin Şam Büyükelçiliği'nin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" dedi.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti. Türkiye, 12 yılın ardından 14 Aralık Cumartesi günü Şam Büyükelçiliği'ni resmi olarak yeniden açarken, Katar da Şam Büyükelçiliği'nin yarın yeniden faaliyete geçeceğini belirtmişti.

(RT)