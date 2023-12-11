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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 18:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 18:24
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AB, Rusya'ya İHA sağladığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı

AB'nin yaptırımları, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/ab-rusya-ya-iha-sagladigi-gerekcesiyle-iran-a-karsi-yeni-yaptirim-karari-aldi.jpg
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB), İran'a Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

6 kişi 5 kuruma yaptırım

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya sağladığı İHA'ların geliştirilmesi ve üretilmesinde rol alan 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada yaptırım listesine "Shakad Sanat Asmari, Baharestan Kish, Saad Sazeh Faraz Sharif, Sarmad Electronic Sepahan ve Kimia Part Sivan" isimli şirketler ve onların yöneticilerinin eklendiği duyuruldu. 

Yaptırım neyi kapsıyor?

AB'nin yaptırımları, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.

AB söz konusu yaptırımları uygulamak amacıyla İran'ın Rusya'ya İHA sağladığına dair yeterince kanıt toplamak için bir seneyi aşkın süredir hazırlık yürütüyordu.

(EMK)

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