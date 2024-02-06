AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda çiftçilerin sorunlarına dair konuştu.

Von der Leyen, çiftçi protestolarının ardından pestisit (tarım ilacı) kullanımını yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, komisyonun iki yıl önce kimyasal bitki koruma ürünlerinin risklerini azaltmak amacıyla bir teklif hazırladığını anımsatan von der Leyen, bu teklifin kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti.

“İlerleme sağlanamadı”

Von der Leyen, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltma planının AP tarafından reddedildiğini ve üye ülkelerin temsil edildiği konseyde de artık bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak komisyonun söz konusu düzenleme teklifini geri çekeceğini söyledi.

Söz konusu plan, Avrupa'nın gıda sistemini daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirmek için üye ülkelerde pestisit kullanımının azaltılmasını içeriyordu.

Bu çerçevede, AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 azaltacaktı; ancak çiftçiler planı eleştiriyordu.