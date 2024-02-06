AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda çiftçilerin sorunlarına dair konuştu.
Von der Leyen, çiftçi protestolarının ardından pestisit (tarım ilacı) kullanımını yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, komisyonun iki yıl önce kimyasal bitki koruma ürünlerinin risklerini azaltmak amacıyla bir teklif hazırladığını anımsatan von der Leyen, bu teklifin kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti.
“İlerleme sağlanamadı”
Von der Leyen, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltma planının AP tarafından reddedildiğini ve üye ülkelerin temsil edildiği konseyde de artık bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak komisyonun söz konusu düzenleme teklifini geri çekeceğini söyledi.
Söz konusu plan, Avrupa'nın gıda sistemini daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirmek için üye ülkelerde pestisit kullanımının azaltılmasını içeriyordu.
Bu çerçevede, AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 azaltacaktı; ancak çiftçiler planı eleştiriyordu.
Avrupa'da çiftçi eylemleri
Son dönemde uygulanan tarım politikaları nedeniyle başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde, çiftçiler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.
AB'deki çiftçiler ağırlıklı olarak AB’nin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini protesto ediyor.
Çiftçiler, aynı zamanda AB'ye "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor. (TY)