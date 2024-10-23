AB otomobil piyasasında hibrit ve elektrikli araç satışı ilk kez yüzde 50'yi geçti

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçtiğimiz ay, Eylül 2023'e oranla yüzde 6,1 düşerek 809 bin 163 adet oldu.

Bigpara.com'un haberine göre AB üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde yüzde 32,8'i hibrit, yüzde 29,8'i benzinli, yüzde 17,3'ü elektrikli, yüzde 10,4'ü dizel, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlardı.

Bu sonuçlarla AB piyasasında eylülde satılan yeni otomobillerde hibritin payı ilk defa benzinli modelleri geçti.

Ayrıca, tam elektrikli ve fişli hibrit modellerle birlikte hibrit araçların toplam satışlardaki payı da yüzde 56,9'a ulaştı.

Elektrikli otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 139 bin 702 oldu. Elektrikli otomobil satışları ocak-eylül 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 5,8 geriledi ve 1 milyon 47 bin 869 adet seviyesine indi.

Hibrit ve elektrikli otomobillerin iklim değişikliği açısından önemi

▶ Hibrit ve elektrikli araçların (EV'ler) yaygınlaşması, özellikle karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonların düşürülmesine ve küresel ısınmanın ana itici güçlerinden biri olan atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin düşmesine katkı sağlayabilir.

▶ Dünya genelinde trafik kaynaklı karbon salımlarının ciddi bir şekilde düşmesi için büyük bir ölçek değişimi gerekiyor. Araştırmalar, trafik kaynaklı emisyonlarda önemli bir azalma sağlanması için küresel çapta trafikteki araçların yüzde 50 ila yüzde 70'inin hibrit veya tamamen elektrikli araçlar olması gerektiğini gösteriyor. Daha da etkili bir sonuç için bu oran yüzde 90'a çıkabilir.

▶ 2023 itibarıyla dünya çapında trafikte yaklaşık 1.45 milyar motorlu kara aracı var. Bu araçların büyük bir kısmı fosil yakıtlarla çalışıyor. Küresel karbon dioksit (CO 2 ) emisyonlarında trafikteki motorlu kara araçlarının payı yüzde 15 dolayında. Bu oran, ulaşım sektörünün toplam karbon emisyonlarının ancak bir bölümünü oluşturuyor. Hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve trenler gibi diğer ulaşım araçları da bu oranı artırıyor. Ancak karayolu taşımacılığı, fosil yakıt tüketiminin ana kaynaklarından biri.

▶ 2023 itibarıyla dünyada yaklaşık 26 milyon elektrikli araç (EV) trafikte. Bu rakam, hem tamamen elektrikli araçları (BEV - Battery Electric Vehicle) hem de şarj edilebilir hibrit araçları (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle) kapsıyor. Hibrit araçlarla birlikte düşünüldüğünde (şarj edilemeyen hibritler de dahil), dünya genelinde trafikteki hibrit ve elektrikli araçların sayısının 50 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor ve kara trafiğindeki toplamın henüz yaklaşık yüzde 3,4'ünü oluşturuyor.