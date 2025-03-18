AB konferansında Suriye'ye 5,8 milyar euro yardım taahhüt edildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Suriye'ye destek konulu konferansın dokuzuncusunu düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin (AB), “Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” temasıyla düzenlediği konferansa, Suriye adına Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye, bazı Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları katıldı.

Konferansta konuşan Şeybani, “uluslararası toplumun Suriyelilerin acılarını hafifletmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini” belirtti.

Şeybani, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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5,8 milyar euro hibe ve kredi

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, konferansın tüm katılımcıları tarafından taahhüt edilen toplam hibe ve kredi miktarının 5,8 milyar euroya ulaştığını belirtti.

Suica, bunun 4,2 milyar eurosunun hibe, 1,6 milyarının ise kredi olduğunu ifade etti.

Türkiye: Yaptırımlar koşulsuz ve süresiz kaldırılmalı

Konferansta Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ise; Suriye’ye uygulanan yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Suriye’de istikrarın sağlanabilmesi için ekonomik imkânların geliştirilmesi, istihdam yaratılması ve yerinden edilenlerin dönüşü için yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, İsrail saldırılarının da Suriye için tehdit oluşturduğunu söyledi.

AB Komisyonundan konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AB, 2024'te 8. Brüksel Konferansı'nda Suriye içindeki nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Lübnan, Ürdün ve Irak'taki savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için yaptığı 560 milyon euroluk taahhüdü, bu sene 720,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca, AB bu ülkelere 2026 için 600 milyon euro taahhüt etti. 2025 ve 2026 için Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için de 1,1 milyar euro taahhüt etti."

(RT)