AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasını onayladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türkiye turistlere Yunanistan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını açıkladı.

Detaylar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türkiye vatandaşlarının 10 Yunanistan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunanistan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Konuya dair detaylar önümüzde günlerde belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü

(EMK)