ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 23:26
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 23:42
1 dk Okuma

AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasını onayladı

Konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunanistan makamlarınca hazırlanmaya başlandığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/yunan-adalarina-kapidan-7-gunluk-vize-uygulamasi-ab-komisyonunca-onaylandi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türkiye turistlere Yunanistan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını açıkladı. 

Detaylar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türkiye vatandaşlarının 10 Yunanistan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunanistan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Konuya dair detaylar önümüzde günlerde belli olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü
7 Aralık 2023

(EMK)

Miçotakis hükümeti Yunanistan vize serbestisi yunanistan adaları
Sayfa Başına Git