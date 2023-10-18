AB Komisyonu: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili dün bir oturum düzenlendi.

Oturuma, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

İsrail'in Gazze'de bombaladığı El-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı

Von der Leyen konuşmasında, "Dün, Gazze'de yüzlerce yaralının barındığı hastane adeta cehenneme döndü. el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki görüntüler dehşet verici ve üzücü. Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçeklerin ortaya konması ve sorumluların hesap vermesi gerekiyor" dedi.

"İsrail'le dayanışma içinde olmak ve Filistin halkının insani ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek arasında hiçbir çelişki yok" diyen von der Leyen, Gazze'ye yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Mısır ile iletişimde olduğunu, yardım taşıyan ilk iki uçağın bu hafta içinde Mısır'a doğru yola çıkacağını bildirdi.

"Gazze'deki sivil kayıpları da kınamamız gerekiyor"

Borrell de konuşmasında, 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırılara değindi:

"Bu saldırıları bir kez daha kınayalım. Diyelim ki; İsrail'in elbette kendini savunma hakkı var. Bu şekilde vahşice saldırılan herkes bu hakka sahiptir. Ancak her hak gibi kendini savunma hakkının da sınırları olduğunu söylemek konusunda aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Bunu tekrarlayabiliriz ama tekrarlamak bizi hiçbir yere götürmez. Evet, bu korkunç terör saldırılarını kınıyoruz. Ancak şu anda Gazze'deki sivil kayıpları da kınamamız gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 bin kişi. Çünkü bir trajediyi kınamak, diğerine karşı sesimizi yükseltmemize engel olmamalı."

Borrell, dünkü hastane saldırısıyla ilgili de şunları söyledi:

"Kime atfedilmesi gerektiğini henüz bilmediğimiz hastane saldırısı da olup bitenlerin bir başka korkunç tezahürü ama savaşın uluslararası kurallara uygun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Başka bağlamlarda su kaynaklarının ve sivil halkın gıdasının kesilmesinin savaş kurallarına uygun olmadığını söylemiştik. Şu anda Gazze'ye su gelmiyor. 3 binden fazla ölü; dörtte birinden fazlası çocuk... Hamas'ın korkunç eylemlerinden Gazze halkını sorumlu tutamayız."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)