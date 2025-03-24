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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 21:20
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 23:44
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AB KOMİSYONU, ALMANYA VE FRANSA'DAN UYARILAR

AB, kitlesel gözaltı ve tutuklamaların ardından Türkiye'yi "demokratik değerleri savunmaya" çağırdı

AB Komisyonu ve iki lider ülkenin önde gelen siyasi şahsiyetleri Türkiye'de muhalafete karşı girişilen kitlesel bastırma önlemlerinin ardından Türkiye'yi muhalefetin demokratik haklarına saygıya davet etti. Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüleri "kaygılarını" dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB, kitlesel gözaltı ve tutuklamaların ardından Türkiye'yi "demokratik değerleri savunmaya" çağırdı
Avrupa Komisyonu toplantı salonu/Avrupa Parlamentosu

AB Komisyonu ve iki lider Avrupa Birliği ülkesinden, beş gündür sürmekte olan protestolar boyunca 1.100'ü aşkın kişiyi gözaltına alan Türkiye'ye "demokratik değerleri savunma" çağrısı geldi. 

Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı
24 Mart 2025

Kitlesel protestolar geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın başlıca rakibi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başladı.

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İmamoğlu'nun hafta sonu, "terör örgütünü destekleme" suçlamasından serbest bırakılmasına karşın "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanması üzerine doruğuna çıktı. 

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Protestolar Türkiye'nin 81 ilinden en az 55'ine yayıldı, göstericileri sokaklardan uzaklaştırmak üzere herekete geçen çevik kuvvet polisiyle çatışmalara yol açtı ve uluslararası kınamalara neden oldu.

"Demokrasiye ciddi saldırı"

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasının ardından Türkiye'yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday devleti olarak "demokratik değerleri savunmaya" çağırdı.

Komisyon sözcüsü Guillaume Mercier gazetecilere, "Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki gelişmeler Fransa ve Almanya'da da sert bir şekilde kınandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazar günü, Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi şahsiyetlerin hapse atılmasının "demokrasiye ciddi bir saldırı" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin muhalif politikacıların haklarının koruma altında olduğunu iddia ettiğini belirten sözcü: "Bu taahhütlere saygı, ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin de temel bir unsurudur." dedi.

Almanya'da da Scholz'un sözcüsü gelişmeleri "büyük endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Şansölye Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit basın toplantısında "İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bu çok hızlı ve saydam  bir biçimde açıklığa kavuşturulmalı" dedi.

Almanya'nın Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bağları geliştirmek üzere "büyük çabalar" gösterdiğini söyleyen Hebestreit, "Son gelişmeler Türkiye'deki demokrasi için kötü bir işaret ama aynı zamanda bu ilişkilerin geleceği için de kötü bir işaret" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner "Bu sabah Türkiye Büyükelçisi'yle bir görüşme yapıldığını teyit edebilirim." dedi.

(AEK)

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