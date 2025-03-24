AB, kitlesel gözaltı ve tutuklamaların ardından Türkiye'yi "demokratik değerleri savunmaya" çağırdı

AB Komisyonu ve iki lider Avrupa Birliği ülkesinden, beş gündür sürmekte olan protestolar boyunca 1.100'ü aşkın kişiyi gözaltına alan Türkiye'ye "demokratik değerleri savunma" çağrısı geldi.

Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı

Kitlesel protestolar geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın başlıca rakibi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başladı.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı

İmamoğlu'nun hafta sonu, "terör örgütünü destekleme" suçlamasından serbest bırakılmasına karşın "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanması üzerine doruğuna çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu

Protestolar Türkiye'nin 81 ilinden en az 55'ine yayıldı, göstericileri sokaklardan uzaklaştırmak üzere herekete geçen çevik kuvvet polisiyle çatışmalara yol açtı ve uluslararası kınamalara neden oldu.

"Demokrasiye ciddi saldırı"

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasının ardından Türkiye'yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday devleti olarak "demokratik değerleri savunmaya" çağırdı.

Komisyon sözcüsü Guillaume Mercier gazetecilere, "Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki gelişmeler Fransa ve Almanya'da da sert bir şekilde kınandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazar günü, Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi şahsiyetlerin hapse atılmasının "demokrasiye ciddi bir saldırı" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin muhalif politikacıların haklarının koruma altında olduğunu iddia ettiğini belirten sözcü: "Bu taahhütlere saygı, ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin de temel bir unsurudur." dedi.

Almanya'da da Scholz'un sözcüsü gelişmeleri "büyük endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Şansölye Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit basın toplantısında "İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bu çok hızlı ve saydam bir biçimde açıklığa kavuşturulmalı" dedi.

Almanya'nın Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bağları geliştirmek üzere "büyük çabalar" gösterdiğini söyleyen Hebestreit, "Son gelişmeler Türkiye'deki demokrasi için kötü bir işaret ama aynı zamanda bu ilişkilerin geleceği için de kötü bir işaret" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner "Bu sabah Türkiye Büyükelçisi'yle bir görüşme yapıldığını teyit edebilirim." dedi.

(AEK)