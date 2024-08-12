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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 16:11
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 16:14
2 dk Okuma

AB: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’i kınadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İsrail'in saldırı uyarısının ardından bir kez daha yerinden edilen Gazzeliler var
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası toplumun, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için çalıştığına işaret eden Borrell, öte yandan Ben-Gvir'in sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

“Savaş suçlarına teşvik”

Borrell, söz konusu açıklamanın, tıpkı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima etmesi gibi, "savaş suçlarına teşvik" olduğunu belirterek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır" dedi.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamaya ilişkin kınamasını desteklediğini bildiren Borrell, "İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklerle arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

Gazzeliler defalarca yerinden edildi
Gazzeliler defalarca yerinden edildi
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İsrail'deki Maarif gazetesine konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savundu, “Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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