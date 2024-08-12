AB: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası toplumun, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için çalıştığına işaret eden Borrell, öte yandan Ben-Gvir'in sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

“Savaş suçlarına teşvik”

Borrell, söz konusu açıklamanın, tıpkı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima etmesi gibi, "savaş suçlarına teşvik" olduğunu belirterek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır" dedi.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamaya ilişkin kınamasını desteklediğini bildiren Borrell, "İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklerle arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

Gazzeliler defalarca yerinden edildi

İsrail'deki Maarif gazetesine konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savundu, “Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz” dedi.

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(AS)