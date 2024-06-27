ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 10:22
2 dk Okuma

AB: İsrail, Gazze’ye yardımları engelleyerek insanları aç bırakıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki açlık ve bombardımanlar gibi Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin şiddet olaylarının da “uluslararası toplumun çözmesi gereken bir konu olduğunu” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB: İsrail, Gazze’ye yardımları engelleyerek insanları aç bırakıyor
Deyr Balah kentine sığınan Filistinlilere, bir hayır kurumu sıcak yemek dağıttı. Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yüksek Temsilci sıfatıyla katıldığı son AB Liderler Zirvesi öncesi basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumunun "endişe verici" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisinin uygulanmamasının insani krizin devam etmesine yol açtığını ifade etti:

“Bu planı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmasına rağmen iki taraf bu planı uygulamaya istekli olmadı ve şimdi açlığın devam ettiğini, bombardımanın sürdüğünü, insani yardımın Gazze'ye girmediğini görüyoruz.”

İnsani yardımlar

AB'nin Gazze'deki sivillerin çektiği acıların farkında olduğunu belirten Borrell, "İsrail, insani yardımların geçişini engellemeye ve insanları aç bırakmaya devam ediyor." diye konuştu.

Borrell, Gazze'ye ilişkin AB'nin tutumunu, "AB yemek ve su sağlanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz en fazla yardım sağlayanız. İsrail'in sınırı açması ve insani yardımın gelmesine izin vermesi için daha fazla baskı yapan bizdik" ifadeleriyle dile getirdi.

Batı Şeria’daki durum

"Batı Şeria'da şiddeti durdurmak için neler yapmamız gerektiğini tartışmalıyız" diyen Borrell, Gazze'deki açlık ve bombardımanlar gibi Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarının da “uluslararası toplumun çözmesi gereken bir konu olduğunu” söyledi.

Ukrayna ile güvenlik anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB arasında uzun dönemli güvenlik anlaşması imzalanacağını dile getiren Borrell, anlaşmanın askeri, mali, diplomatik ve Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'ya daha fazla askeri ve savunma desteği sağlamak için kullanılmasını kapsadığını aktardı.

Ekonomik kriz

Euro Bölgesi'nde 2009'da başlayan ekonomik krizden bu yana Avrupa ülkelerinin savunmaya yeterince yatırım yapmadığını ve bu durumun telafi edilebilmesi için büyük miktarlarda finansmana ihtiyaç duyulacağını söyleyen Borrell, şunları söyledi:

"Bu kolay olmayacak çünkü ne üye ülkelerin ne de AB'nin büyük bir hamle yapmak için yeterli kaynağı var. Ancak Euro krizinden bu yana Avrupa'nın savunmaya yeterince yatırım yapmadığı açık ve savaş başladığında askeri stoklarımızın sınırın altında olduğunun farkına vardık. Askeri teçhizatımızın neredeyse yüzde 75'ini AB dışından satın almak zorunda kaldık. Bu ekonomik olarak sürdürülebilir değil. Jeostratejik bir oyuncu böyle davranamaz."

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze’de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar arttı
26 Haziran 2024
/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
BM: Gazze’de nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca yerinden edildi
26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
25 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-200-den-fazla-insani-yardim-calisani-olduruldu-296814
SAVE THE CHILDREN AÇIKLADI
Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
Gazze’de kıtlık: Bozuk yiyecekleri yiyenler zehirlendi
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-kitlik-bozuk-yiyecekleri-yiyenler-zehirlendi-296762
BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var
22 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-deki-okullarin-yuzde-76-dan-fazlasinin-yeniden-insaya-ihtiyaci-var-296721
Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı
20 Haziran 2024
/haber/gazzede-su-ve-temizlik-tesisleri-ile-altyapinin-yuzde-67-si-yikildi-296637
ilgili haberler
Gazze’de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar arttı
26 Haziran 2024
/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
BM: Gazze’de nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca yerinden edildi
26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
25 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-200-den-fazla-insani-yardim-calisani-olduruldu-296814
SAVE THE CHILDREN AÇIKLADI
Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
Gazze’de kıtlık: Bozuk yiyecekleri yiyenler zehirlendi
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-kitlik-bozuk-yiyecekleri-yiyenler-zehirlendi-296762
BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var
22 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-deki-okullarin-yuzde-76-dan-fazlasinin-yeniden-insaya-ihtiyaci-var-296721
Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı
20 Haziran 2024
/haber/gazzede-su-ve-temizlik-tesisleri-ile-altyapinin-yuzde-67-si-yikildi-296637
Sayfa Başına Git