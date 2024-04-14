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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 11:15
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AB, İran’ın İsrail’e saldırısını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi ve AB Komisyonu yetkilileri, İran’ın saldırılarını kınadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB, İran’ın İsrail’e saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını açıkladı.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi ve AB Komisyonu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Bölgesel gerilimin daha da artmasını önlemek için her şey yapılmalı. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmeli. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran ve vekillerine de bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulunuyorum. Artık tüm aktörlerin gerilimi daha da artırmaktan kaçınması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için çalışması gerekiyor" mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola mesajında, saldırıların Ortadoğu'da daha fazla kaosu tetikleme riski taşıdığına dikkati çekerek, "AB, saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve gerilimi azaltmak, durumun daha fazla kan dökülmesine dönüşmesini durdurmak için çalışmaya devam edecek" dedi.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de saldırıyı kınadıklarını bildirerek, "Bu büyük bir gerilimdir ve bölgesel istikrara yönelik bir tehlikedir. Bu saldırı halkı tehlikeye atıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

(AS)

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