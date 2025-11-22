AB, iç hukuku AB hukukunun önüne koyan Anayasa değişikliği için Slovakya'ya ihlal işlemi başlattı

Avrupa Komisyonu yetkililerinin Brüksel'de yaptıkları açıklamaya göre, Slovakya, anayasasında yaptığı değişiklikle ulusal kimlik meselelerinde iç hukuku AB hukukuna öncelemeyi kararlaştırdı.

Slovakya Parlamentosu, eylüldeki Anayasa değişkiliği sonrasında artık ülkede erkek ve kadın olarak yalnızca iki toplumsal cinsiyetin yaşadığına karar verdi. Karara karşı çıkanlar bunun LGBTQ bireylerin haklarını kısıtlayacağını savunuyor.

Komisyon yaptığı açıklamada, Slovakya'nın bu uygulama dolayısıyla AB hukukunun "temel ilkelerini", özellikle de bu hukukun "öncelik, özerklik, etkililik ve tek tip uygulama ilkelerini" ihlal ettiğini belirtti. Avrupa Komisyonu, ulusal sorumlulukların AB hukukunun temel ilkelerine uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirtti. Slovak makamlarının anayasa değişikliğinden önce bu eleştirilerden haberdar edildiğini de ekledi. Bratislava'ya AB'ye yanıt vermesi için de iki ay tanıdı.

Fico: Değişiklik olmayacak

Ancak Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB Komisyonunun itirazlarını yersiz bulduğunu söylüyor. Fico, Bratislava'da yaptığı açıklamada, değişikliğin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Anayasa'nın 7. Maddesi'ne göndermede bulunduğunu belirtti. Bu madde, Slovakya'nın "kültürel ve etik konulardaki" egemenliğinin AB hukukundan üstün olduğunu kayıt altına alıyor. Fico, AB Komisyonunun eleştireceği tek noktanın bu olduğunu söyledi. Başbakan aynı zamanda, "Anayasa'da hiçbir değişiklik olmayacağını yüzde 100 teyit edebilirim." dedi.

Anayasa yalnızca kadınlar ve erkeklerin evlat edinmesine izin veriyor

Eylüldeki Anayasa değişikliğinden sonra Slovakya'da yalnızca iki cinsiyet olduğu kabul ediliyor. İstisnalar dışında, yalnızca evli çiftlerin çocuk evlat edinmesine izin veriliyor. Solcu-milliyetçi Fico, bunun gelenekleri güçlendirmek ve ülkesini, kendi deyimiyle "Brüksel'den gelen saçma ilerici fikirlerden" korumak için yapıldığını söylüyor.

Muhafazakâr muhalefet partilerinden bazı milletvekilleri de bu değişikliğe oy verdi. Slovakya ağırlıklı olarak Katolik bir ülke. Slovakya'da evliliğin yalnızca bir erkek ve bir kadın arasında mümkün olduğu Fico'nun başbakan olduğu 2014'te kabul edilmişti. Eşcinsel çiftlerin evlenmesineyse izin verilmiyor.

Eleştirenler Fico'yu hedef saptırmakla suçluyor

Eleştirenler, Fico'yu bu eylemi öncelikle siyasi muhaliflerini bölmek ve ülkenin gerçek sorunlarından dikkatleri dağıtmakta kullanmakla suçluyor. Pazartesi günü on binlerce kişi Başbakana karşı yeniden sokaklara çıktı. Göstericiler Başbakanın Rusya yanlısı dış politikasını, kapsamlı kemer sıkma önlemlerini ve özgür kültüre, kamu medyasına ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırıları protesto etti.

