AB heyeti Şam’da: "Avrupa, Suriye’nin toparlanması için elinden geleni yapacak"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye’nin başkenti Şam’a resmi ziyarette bulundu.

Bu ziyaret, Aralık 2024’te Esad yönetiminin sona ermesinin ardından bu düzeydeki AB yetkililerinin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Suriye resmi ajansı SANA’nın haberine göre Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda von der Leyen ve Costa’yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de Eş-Şara’dan önce Costa ve von der Leyen ile görüştü.

SANA’ya göre görüşmede, Suriye ile AB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı; özellikle yeniden inşa ve Suriye ile bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik ortaklık ve sürdürülebilir kalkınma alanları ile insani meseleler ve Avrupa’daki mülteci konuları gündeme geldi.

“AB’nin desteğini göstermek için buradayız”

Ursula Von der Leyen ile Antonio Costa, Eş-Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

Costa ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda “Uzun yıllar süren savaş ve acıların ardından, Esad rejiminin çöküşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı sundu. AB’nin Suriye’ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız.” değerlendirmesinde bulundu.”

Son bir yıl içinde Suriye, ülkeyi yeniden inşa etmek ve barışçıl, kapsayıcı bir geçiş sürecini güvence altına almak için adımlar attı” diyen Costa, bu süreci ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti.

AB-Suriye ilişkileri AB, Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından, 24 Şubat 2025’te Suriye’ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya almıştı. 20 Mayıs 2025’te ekonomik yaptırımların kaldırıldığını açıklayan AB, “hesap verebilirlik çağrısı doğrultusunda, Esad rejimine yönelik yaptırımlarını ve ülke içinde baskı unsuru olarak kullanılabilecek silah ve teknolojileri kapsayan, güvenlik amaçlı yaptırımlarını sürdüreceğini” belirtti. AB ayrıca, insan hakları ihlallerinde bulunanları ve Suriye’de istikrarsızlığı körükleyenleri hedef alan ilave kısıtlayıcı tedbirler de uygulayacağını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise yeni dönemde Avrupalı şirketler ve yatırımcılarla işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu, ekonomik toparlanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek uygun ortamın hazırlanacağını vurguladı. AB Komisyonu’nun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025’te Suriye’yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB’nin desteğini iletmişti.

(VC)