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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 12:56
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 13:08
2 dk Okuma

AB, Gürcistan'ın katılım sürecini askıya aldı

AB'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski "Maalesef Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci şimdilik durdurulmuştur" diye açıklama yaptı. Herczynski, karar kapsamında AB'nin Gürcistan'a yönelik 2024 yılı için 30 milyon avroluk mali yardımın da dondurulduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB, Gürcistan'ın katılım sürecini askıya aldı
Fotoğraf: AA

Tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını yürürlüğe koyan Gürcistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin durdu.

AB'nin Gürcistan Delegasyonunun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Birliğin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski, başkent Tiflis'te katıldığı etkinlikte ülkenin AB'ye katılım süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maalesef Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci şimdilik durdurulmuştur." açıklamasını yapan Herczynski, bu kararın, son yapılan AB Liderler Zirvesi'ne katılan liderlerce alındığını bildirdi.

Herczynski, karar kapsamında AB'nin Gürcistan'a yönelik 2024 yılı için 30 milyon avroluk mali yardımın da dondurulduğunu belirterek "Durumun daha da kötüleşmesi halinde başka tedbirler de düşünülüyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "AB-Gürcistan ilişkilerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olabilecekken bu kadar düşük bir noktada olduğunu görmek üzücü" değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının ardından AB-Gürcistan ilişkileri

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Parlamento'ya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve Parlamento'da 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Tasarının, 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

AB-Gürcistan arasındaki ilişkileri de bu yasasının yürürlüğe girmesiyle gerilmiş, AB yetkilileri yasanın geri çekilmesi için birçok kez çağrı yapmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 24 Haziran'da, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesi halinde "ülkenin AB üyeliğinin risk altında olduğu" uyarısında bulunmuştu.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü Aralık 2023'de verilmişti./*

Edinilen bilgiye göre eski hükümet devam etmiyorsa, Adalet Bakanlığı’na sunulan dilekçede avukatlarca savunulan ve suçun oluşmadığı yönündeki görüşün doğrulanması yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmesi gündeme gelecek.

(HA)

avruba birliği Gürcistan
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