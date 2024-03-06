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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 15:21
3 dk Okuma

AB: Gazze’de toplumun yaşamasına olanak sağlayan her şey yok edildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ateşkes sağlanmadığı ve yardım girişleri artmadığı takdirde Gazze’de on binlerin daha öleceğini, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybettiğini yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB: Gazze’de toplumun yaşamasına olanak sağlayan her şey yok edildi
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki insani durumla ilgili blog yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazısında “İsrail Silahlı Kuvvetleri açıkça sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız oluyor ve Gazze'ye giren insani yardım tamamen yetersiz” diyen Borrell, Gazze genelinde sivil altyapının harap edilmiş durumda olduğunu vurguladı.

“İsrail, UAD kararına uymalı”

Borrell, ateşkes sağlanmadığı ve yardım girişleri artmadığı takdirde on binlerin daha öleceğini belirterek, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü anımsattı: “Bu durum, çatışmaya dahil tüm tarafların ve tüm uluslararası toplumun vicdanında ağır bir yük oluşturmalıdır.”

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hukuki açıdan bağlayıcı ihtiyati tedbir kararına değinen Borrell, “İsrail'in buna uyması gerekiyor” dedi.

“Havadan yardım, ihtiyacı karşılamıyor”

Borrell, Ürdün, bazı AB üyesi ülkeler ve ABD'nin, Gazze'ye havadan indirdiği yardımların, 2 milyon insana acil ihtiyaç duyulan gıda miktarını sağlamanın en etkili yolu olmaktan uzak olduğunu ifade etti:

“Gazze'ye kara yoluyla sadece 90 dakika uzaklıkta insani yardım taşıyan uçakların inebileceği havalimanları bulunuyor.

Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndaki insani yardım aktarımının önündeki engeller acilen kaldırılmalı. Gazze'nin kuzeyindeki Karni ve Erez geçitleri insani yardıma açılmalıdır.

Ek olarak, çok ihtiyaç duyulan yardımın sağlanması için denizden erişim derhal sağlanmalıdır. Havadan yardımlar kısa vadeli bir acil durum önlemi olabilir ancak karadan ve denizden erişimin yerini tutamaz.

Beş ay süren yıkıcı savaş ve yıkımın ardından İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemleri, hedeflerinin Hamas'ı yok etmenin ötesine geçtiği izlenimini veriyor.

Tümgeneral Giora Eiland'ın geçen aralık ayında Yedioth Ahronoth'ta yazdığı gibi, ‘Gazze'yi geçici veya kalıcı olarak yaşanması imkansız bir yere dönüştürme çabası var’ gibi görünüyor. Gerçekten de insan toplumunun yaşamasına olanak sağlayan hemen hemen her şey yok edildi: Nüfus kayıtları, mülkiyet kayıtları, kültür ve sağlık altyapısı, UNRWA tarafından inşa edilen okulların çoğu.”

“Yerleşimci şiddetinde artış yaşanıyor”

Borrell, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da değindi:

“7 Ekim'den bu yana yıkımlarda, yerleşim yerlerinin inşasında, hareket ve erişim kısıtlamalarında ve ayrıca yerleşimci şiddetinde artış yaşanıyor. Tüm bu önlemler işgal altındaki topraklardaki Filistinlilerin yaşamını neredeyse imkansız hale getirmese de çok zorlaştırıyor.

Aylardır İsrail'e, yerleşimci şiddetine ciddi bir şekilde karşı koyması, Filistin Yönetimi'nden kesilen gelirleri serbest bırakması ve durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Şu ana kadar başarı sağlanamadı.”

“İki devletli çözüm”

Borrell, İspanya ve İrlanda'nın AB kurumlarından İsrail hükümetinin mevcut politikasının AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol etmelerini istediğini belirterek, "Bu çalışmayı biz yürüteceğiz" bilgisini verdi.

Sorunu tümüyle çözmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Borrell, "AB bu yolda ilerlemeye kararlı ve ABD Başkanı Joe Biden da bu yönde çalışıyor. Binyamin Netanyahu hükümetinin reddine rağmen uluslararası toplum iki devletli çözüm konusunda birleşmiş durumda ve bunun uygulanması konusunda hızla ilerlemek zorunda kalacak" değerlendirmesini yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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