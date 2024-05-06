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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 16:08
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AB: Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, “Esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölmek üzere olanlara yardım sağlanması için ateşkes acildir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB: Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada Gazze’deki durumu değerlendirdi.

Borrell, “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'e göre çok korkulan senaryo gerçek oldu. Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor” dedi.

BM Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının tam ve derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölmek üzere olanlara yardım sağlanması için ateşkes acildir" çağrısında bulundu.

Borrell, İsrail'in, geniş ölçekte insani yardıma tam, güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlama yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

Aynı mesaj, AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic tarafından da paylaşıldı.

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(AS)

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