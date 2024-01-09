AB: Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan ve Suudi Arabistan temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ziyareti sırasında Gazze'deki insani durum ve bölgesel çatışma riskinin önlenmesine odaklandığını belirtti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki can kaybının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız" dedi.

“Bölgesel çatışmaya dönüşmesi engellenmeli”

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile yaptığı görüşmede Gazze'deki durum hakkında bilgi aldığını aktaran Borrell, bölgede yüzbinlerce insanın evini kaybettiğini, gıda bulamadığını ve “koşulların dehşet verici olduğunu” kaydetti.

Lübnan-İsrail sınırında ve Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesinin engellenmesi gerektiğine değinen Borrell, "Savaşın büyümesi değil, durması gerekiyor. Savaşın yayılmasını önlemenin tek çözümü ise İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya siyasi çözüm aramaktır" değerlendirmesinde bulundu.

“Çözüm askeri değil, siyasi olmalı”

Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede Ortadoğu'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına devam etme konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

İsrail-Filistin konusunda çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Bu kadar çok sayıda can kaybı yaşanmasını durdurmamız gerekiyor" dedi.

Borrell, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüşmüştü.

Gazze’de durum: 7 bin kayıp, 1,9 milyon yerinden edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı.

Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi.

Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi.

Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.