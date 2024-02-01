AB: Filistin halkını topluca cezalandırmak söz konusu olamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğin askıya alınmasının “Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma anlamına geleceğini” ve bunun söz konusu olmaması gerektiğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle AB’nin uzun dönemli bütçesindeki değişiklikleri ele almak için düzenlenen özel liderler zirvesinin girişinde basına açıklama yaptı.

Zirvede Gazze'deki durumun da görüşüleceğini ifade eden Borrell, ABD ve bazı ülkelerin, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya alma kararını değerlendirdi.

Borrell, AB liderlerine UNRWA'yı desteklemeye devam etmenin önemini vurgulayacağını belirterek, “UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialar konusunda soruşturma yapılmalı” dedi.

“UNRWA'nın faaliyeti durmamalı. Eğer UNRWA'yı fonlamayı keserseniz, tüm Filistin halkını cezalandırmış olursunuz” diyen Borrell, AB'nin bu yönde bir kararı olmadığının altını çizdi.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurdu.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda.

UNRWA hakkında

İsrail işgali altındaki Filistin toprakları dışında 1948'den beri diasporada yaşayan Filistinlilerin önemli bir kısmı, Lübnan'daki 12 farklı kampta ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Her yıl yaklaşık 200 bin Filistinli Lübnan'daki UNRWA'nın sunduğu çeşitli destek programı ve hizmetlerinden faydalanıyor.

AA’nın derlediği verilere göre, Lübnan'da UNRWA'ya kayıtlı Filistinli mülteci sayısı, 2023'te 490 bin olarak belirlendi. Buna ek olarak, Suriye'den gelip Lübnan'da ikamet eden 31 bin 500 Filistinli de bulunuyor.

BM'ye göre 2019'dan beri derin bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da ikamet eden Filistinli mültecilerin yüzde 80'i yoksulluk sınırında.

UNRWA'nın 3 ayda bir dağıttığı ve 2022'de toplamda 18 milyon doları bulan nakdi yardımının kesilmesi halinde, yoksulluk sınırı altında olanların oranı yüzde 93'e çıkabilir.

UNRWA bünyesinde çalışan ve finansal destek sağlanan Lübnan'ın genelinde toplamda 65 okulda 40 bine yakın mülteci öğrenci eğitim alıyor. Bu okullarda 1786 öğretmen istihdam ediliyor.

Eğitimden sonra mültecilerin en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de sağlık ve ilaç temini. UNRWA tarafından işletilen 27 sağlık merkezinde yaklaşık 456 sağlık çalışanı bulunuyor.

Sağlık merkezlerine yıllık ortalama 595 bin hasta müracaatta bulunup tedavi görüyor.

Ayrıca UNRWA nakdi yardımın yanı sıra 114 bin mülteciye "acil gıda yardımı" programı kapsamında aylık gıda desteğinde bulunuyor.