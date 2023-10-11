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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 09:09
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:49
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AB 'Filistin'e yardımı durdurma' kararını geri çekti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin "ezici çoğunluğunun" desteğin devamından yana olduğunu belirterek yardımın devam edeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/ab-filistin-e-yardimi-durdurma-kararini-geri-cekti.jpg
Fotoğraf: europa

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Umman'da yaptıkları acil toplantının ardından Avrupa Komisyonu'nun Filistin'e yapılan ödemeleri askıya alma kararını geri çekti.

Kuruluşun resmi internet sitesi europa'da yer alan açıklamaya göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin "ezici çoğunluğunun" desteğin devamından yana olduğunu söyledi ve fonların "iptal edilmeyeceğini" sözlerine ekledi.

"İsrail'in bazı kararları uluslararası hukuka aykırı"

Dün (10 Ekim) Körfez İşbirliği Konseyi ile AB üyesi devletler arasında yapılan toplantı sonrası konuşan Borrell, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ancak bunu uluslararası hukuka, insancıl hukuka uygun olarak yapmalıdır ve bazı kararlar uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Borrell, "Bazı eylemler - ki Birleşmiş Milletler bunu zaten söyledi - [örneğin] suyu kesmek, elektriği kesmek, sivil halk kitlelerine verilen gıdayı kesmek uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

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Várhelyi 'askıya aldık' demişti

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi, 9 Ekim'de X’te yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun AB ortak bütçesi kapsamında Filistinli yetkililere yapılan 691 milyon avroluk tüm ödemeleri "derhal" askıya aldığını açıklamıştı.

(NT)

AB, Filistin
AB, Filistin'e yaptığı tüm yardımları durdurdu
9 Ekim 2023
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