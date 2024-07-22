AB, Ermenistan’la vize serbestisini görüşmeye başlayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerini başlatma konusunda anlaştı.

AB Konseyi yazılı bir açıklama yaparak, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması kararından "memnuniyet" duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, vize serbestisi ihtimalinin "kriterlerin tam yerine getirilmesi halinde" değerlendirileceği belirtilerek bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden Konsey ile üye ülkelerin sorumlu olacağı aktarıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, X’ten yaptığı paylaşımda karardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, AB ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarına teşekkür etti.

Mirzoyan, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ve AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen ortaklıkta çok önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın karşılaması gereken şartlar olacak

Şu aşamada müzakerelere başlanmasının ardından AB, Ermenistan'a karşılaması gereken şartları bildirecek. Gereklilikler netleşir netleşmez Ermenistan bunları yerine getirmek için çalışmaya başlayacak. Ermenistan için vize serbestleştirme sürecinin tamamlanmasının birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

Ermenistan'ın vizesiz giriş hakkını elde edebilmesi için yerine getirmesi gereken temel şartlardan birinin, başta Ermenilerin bloğa düzensiz göç etme riskinin olmaması olduğu düşünülüyor.

Vize serbestisi sonrasında Ermeniler için neler değişecek?

Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'nde yer alan ülkelere vizeye ihtiyaç duymadan kısa ziyaretler yapmasına olanak tanıyacak.

Ancak Ermenistan vatandaşları yine de AB'ye vizesiz giriş hakkı olan diğer ülke vatandaşları gibi 90/180 gün kuralına uymak zorunda kalacaklar. Bu kurala göre Ermeniler, 180 günlük bir süre içinde Schengen Bölgesi'nde en fazla 90 gün durabilecekler.

Vize serbestisi anlaşması sağlanana kadar tüm Ermenistan pasaportu sahipleri vize zorunluluğuna tabi olmaya devam edecek. Ancak halihazırda Ermenistan’ın Schengen vizesinin ücreti konusunda bazı kolaylaştırılmış hakları bulunuyor. Ermeniler diğer ülke vatandaşlarıyla aynı vize başvuru ücretine tabi değiller.

Ermenistan ile AB arasında 2012’de imzalanan anlaşma uyarınca, Ermeniler Schengen vizesi başvuru için 35 Euro ödüyor. Bu ücret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 80 Euro.

Ayrıca Ermeniler 2023’te 80 bin 356 Schengen vizesi başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunanların 69 bin 376'sına vize verilirken, 10 bin 531'inin (yüzde 15) başvurusu reddedildi.

Türkiye içinse 2023’teki vize retti oranı yüzde 21,7. Türkiye 2023'te 1 milyondan fazla başvuru yaptı. Yaklaşık 240 bin kişi vize alamadı.

(HA)