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Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 12:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 13:05
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AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas: Suriye'deki şiddet patlaması çok endişe verici

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dış İşleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Suriye'deki saldırılara değindi ve "Şiddet patlaması çok endişe verici ve Suriye'deki umudun gerçekten tehdit altında olduğunu gösteriyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas: Suriye'deki şiddet patlaması çok endişe verici
*Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin (AB), Brüksel'de düzenlediği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

Suriye'de geçtiğimiz hafta Alevilere yönelik başlayan saldırılara değinen Kallas, "Şiddet patlaması çok endişe verici ve Suriye'deki umudun gerçekten tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu, Suriye'nin doğru yöne gittiğini gerçekten göstermek için daha fazlasını yapmamız gerektiğini kanıtlıyor. Suriye söz konusu olduğunda bölgesel ortaklarımızla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Bugün Brüksel’de yapılacak Suriye Konferansı'na da değinen Kallas, konferansta “Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl olması için neler yapabileceğinin tartışılacağını” söyledi.

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"Anayasa tüm grupları kapsamalı"

AA'nın haberine göre; Kallas, saldırıların dışişleri bakanları tarafından bugün ele alınacağını belirtti ve ekledi: "Bu, çok zor bir tartışma. Suriye'de görmek istediğimiz şey; Suriye liderliğinin hesap sorması veya bu katliamları yapanları hesap vermeye zorlaması."

Dört gün önce Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara'nın imzaladığı, geçici anayasa bildirgesine ilişkin de konuşan Kallas, "Vurgulamak istediğimiz şey, Suriye'deki tüm grupların kapsayıcı olması. Ayrıca bugün orada neler olup bittiğini açıklaması için Suriye'nin sivil toplumundan da bir temsilcimiz var" dedi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı yapılacak.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ab dış ilişkiler komitesi Suriye
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