AB, Devrim Muhafızları'nı 'terör listesine' aldı, İran Avrupa'yı ikiyüzlülükle suçladı

Avrupa Birliği, Tahran'ın son haftalarda protestoculara yönelik ölümcül baskısına karşılık olarak İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine ekledi.

Ayrıca İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Başsavcı Muhammed Muvahhidi Azad ve Yüksek Mahkeme Başkanı İman Afşari de dahil olmak üzere altı kuruluş ve 15 kişiye yeni yaptırımlar uyguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas "Baskı cevapsız kalamaz" diyerek, bu adımın İran'da önemli bir askeri, ekonomik ve siyasi güç olan Devrim Muhafızları'nı El Kaide ve IŞİD gibi cihatçı gruplarla aynı seviyeye getireceğini söyledi.

Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi hazırlıyor demektir" dedi.

Von der Leyen ve İsrail karardan memnun

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararın ardından yaptığı açıklamada İran rejimine yönelik yeni yaptırımlar konusunda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu kararının çok daha önce alınması gerektiğini belirten von der Leyen, "Kendi halkının protestolarını kana bulayarak bastıran bir rejim için 'terörist' nitelemesi son derece yerindedir." dedi.

Ayrıca, Avrupa’nın özgürlük için verdikleri cesur mücadelede İran halkının yanında olduğunu kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da AB’nin hamlesini "önemli ve tarihi bir karar" olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları'nın “bölgede istikrarı baltalayan bir numaralı aktör olduğunu” iddia etti.

Saar, daha önce AB'yi Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımadığı için eleştirmiş Avrupa ülkelerine bu konuda adım atılması için çağrı yapmıştı.

Almanya’ya nota

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve bazı Almanyalı yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları sonrası bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıkta Büyükelçi Axel Dittmann'a, Almanya’nın İran'ın silahlı kuvvetlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin Tahran'ın resmi protestosunu iletildi.

Diplomata, Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'in en büyük destekçilerinden Almanya hükümetinin insan hakları konusundaki açıklamalarının bu ülkenin eylemleriyle çeliştiği aktarıldı.

İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir bölümü Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terörist" olarak etiketleme girişimin "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İran'ın güvenliğine ve ulusal egemenliğine yönelik bir saldırı" olarak değerlendirildiği belirtilerek, İran'ın buna karşılık vereceği ifade edildi.

Erakçi: İkiyüzlülük

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AB'nin kararını "büyük bir stratejik hata" olarak nitelendirdi.

Bölgede birçok ülkenin İran ile ABD arasında topyekün bir savaşı önlemeye çalıştığını belirten Erakçi, "Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil. Avrupa ise tam tersine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin isteği üzerine 'hızlı toparlanma' politikasını izledikten sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak nitelendirerek büyük bir stratejik hata daha yapıyor." dedi.

Erakçi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı herhangi bir adım atmayan AB ülkelerinin İran'da "insan haklarını savunmaya" dair iddialarını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Bölgede topyekün bir savaşın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çeken Erakçi, "Enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erakçi bugün (30 Ocak) Türkiye'yi ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise görüşecek.

Avustralya, Kanada ve ABD de Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak sınıflandırıyor. İngiltere ise henüz böyle bir sınıflandırma yapmadı.

Ayrıca AB'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ı tehdit etmek için bölgeye donanma göndermesi ve savaş çığırtkanlığı yapmasının ardından geldi.

(HA)