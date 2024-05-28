AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avro destek sözü

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu.

AA'nın AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberde, "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

AB'nin 2024 ve 2025 için 2,12 milyar avro taahhütte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yardım, hem Suriye içindeki hem de komşu ülkelerdeki Suriyelilerin yanı sıra, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki ev sahibi topluluklara da destek sağlayacak." denildi.

2024 için Türkiye'ye 1 milyar avro

Açıklamada, "AB, 2023'te yapılan 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfusun yanı sıra Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün ile Irak'taki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2024 yılı için verdiği 560 milyon avroluk taahhüdü teyit etti.

"AB, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar avro taahhütte bulundu." denildi.



Açıklamada, ayrıca 2025 taahhütlerinin 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mali paketin bir parçası olduğu belirtildi.

Siyasi çözüm

Açıklamada, konferansın AB yönetimi ile üye ülkeleri, Suriye'nin komşu ülkelerini, diğer ortak ülkeler ve bağışçıların yanı sıra Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirerek, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakerelere dayalı bir siyasi çözüme ulaşılmasının desteklenmesinin acil önemi vurgulandı.

Toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredi

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferans sonunda yaptığı açıklamada toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, AB'den Suriyeli göçmenler

için bugüne değin ne kadar yardım aldı? Avrupa Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nda verilen bilgilere göre, AB, 2011'den bu yana Türkiye'deki mültecilere yönelik 10 milyar avroya yakın destek seferberliği gerçekleştirdi. AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın 6 milyar Avro tutarındaki operasyonel bütçesinin tamamı taahhüt edildi ve 5,1 milyar Avro'dan fazlası Haziran 2023 itibarıyla dağıtıldı. Temel ihtiyaçların karşılanması, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması (savunmasız gruplar, çocuklar ve kadınlar dahil) ve İran ve Irak ile doğu sınırlarında sınır korumasının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yönelik hem insani yardım hem de kalkınma yardımı. Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yönelik desteğin 2021-2023'te devam etmesi için 2020'de ilk olarak 535 milyon Avro tutarında ilave destek tahsis edildi ve Haziran 2021'de AB tarafından 3 milyar Avroluk ek bir destek harekete geçirildi. Bu finansman, mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, kapsayıcı ve kaliteli eğitim sağlanması, Türkiye'de sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve sınır yönetimine yöneliktir. Bunun bir kısmı (350 milyon Avro) Şubat 2023 depreminden etkilenen bölgelerdeki mültecileri ve ev sahibi toplulukları desteklemek için seferber ediliyor. PMM ve Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA), kapasite geliştirme desteği ve iltica, kabul, yeniden yerleştirme ve koruma alanlarındaki en iyi uygulamalara ilişkin eşler arası bilgi alışverişi sunan 2022-2023 İşbirliği Yol Haritasının uygulanmasıyla işbirliklerini sürdürdü. STK'ler ve avukatlar, sığınmayla ilgili kararların niteliği, gerekçeli bildirimleri ve temyiz için hukuki yardıma ilişkin farkındalık ve erişim konusundaki zorluklar konusunda kaygılarını ifade ediyor.

(AEK)