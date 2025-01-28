AB'den Suriye kararı: Yaptırımlar hafifletilecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Suriye'ye karşı 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşetme kararı aldı.

Konuya ilişkin AB Dişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kallas açıklamada, "AB dışişleri bakanları, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı. Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz" dedi.

Kallas, kararın hangi sektörleri hedef alan yaptırımlara yönelik olduğuyla ilgili ise bilgi paylaşmadı.

Daha önce yaptırımların "adıma karşı adım" yaklaşımıyla, başta enerji ve ulaşım gibi ülkenin yeniden imarının önünü açacak sektörlerden kaldırılmasıyla başlanacağı duyurulmuştu.

(RT)