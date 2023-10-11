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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 10:51
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 12:15
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AB'den Elon Musk'a 'dezenformasyon' mektubu

AB Komisyon Üyesi Thierry Breton, sosyal medya platformu X'e 'dezenformasyon' uyarısı yaptı; Elon Musk ise AB'ye "Lütfen ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/ab-den-elon-musk-a-dezenformasyon-mektubu.jpg
Fotoğraf: Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği'nin (AB) İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, AFP tarafından görülen bir mektupla Elon Musk'ı, X (eski adı Twitter) platformunun "yasadışı içerik ve dezenformasyon" yaydığı konusunda uyardı.

Fransa merkezli Le Monde'un haberine göre Breton, X'in AB Dijital Hizmetler Yasası'na uyumu konusundaki endişelerini dile getirerek platformun sahibi Elon Musk'a sert bir uyarıda bulundu.

Dün (10 Ekim) gönderilen mektupta, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından endişelerin arttığı belirtilerek Musk'tan 24 saat içinde şikayete yanıt vermesi ve "ilgili kolluk kuvvetleri" ile temasa geçmesi talep edildi.

Yasadışı içerik ve dezenformasyon uyarısı

"Platformun AB'de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair göstergelerimiz var" diyen Breton, Musk'a AB yasalarının "özellikle de platformunuzda dolaşan şiddet ve terör içerikleri söz konusu olduğunda" içerik moderasyonu konusunda katı kurallar koyduğunu hatırlattı.

Breton, X'in şikayetine 24 saat içinde yanıt vermesini ve ayrıca AB polis koordinasyon ajansı Europol ile temasa geçmesini istedi.

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Musk'tan Breton'a: Lütfen ihlalleri listeleyin

Öte yandan, X'te mektubu paylaşan bir kullanıcıya yanıt veren Elon Musk, Breton'a seslenerek "Lütfen ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin" dedi.

Musk, "Politikamız her şeyin açık kaynak ve şeffaf olmasıdır, AB'nin desteklediğini bildiğim bir yaklaşım" diye yazdı.

(NT)

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/yazi/filistinli-buyukelcinin-tarafsiz-bati-medyasiyla-imtihani-286162
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/haber/ab-filistin-e-yardimi-durdurma-kararini-geri-cekti-286133
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Bugün 02:23
/yazi/davut-ve-golyat-in-savasi-286127
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