ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 20:20
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 22:43
2 dk Okuma

DOĞANIN ONARIMINDA ÖNEMLİ ADIM

AB "Çevre Komitesi" doğanın restorasyonu yasasına ilişkin geçici siyasi anlaşmayı kabul etti

28'e karşı 53 ve 4 çekimser oyla komiteden geçen yasa tasarısı AB'nin 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sini ve 2050'ye kadar da restorasyon gerektiren tüm ekosistemleri onarmasını hedefliyor.

Brüksel

Brüksel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/ab-cevre-komitesi-doganin-restorasyon-yasasina-iliskin-gecici-siyasi-anlasmayi-kabul-etti.jpg
environment.ec.europa.eu

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin Kasım başında mutabakata vardıkları "AB doğanın restorasyonu yasasına yönelik geçici siyasi anlaşma" bugün (Çarşamba) Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nde kabul edildi.

10 Kasım 2023 tarihli anlaşma Komite'de 28'e karşı 53 oy ve 4 çekimser oyla kabul edildi. 

Karar Avrupa Parlamentosu Sol Grubu tarafından "halklar ve yerküre için zafer ve sağın çevre karşıtlığı ve dezenformasyonculuğu için yenilgi" olarak nitelendi. 

Ocak'ta Genel Kurul'da nihai tartışma ve oylamadan geçerek kesinleşecek olan yeni yasa, AB'nin 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sini ve 2050'ye kadar da restorasyona ihtiyaç duyan tüm ekosistemleri restore etmesini hedefliyor.

Anlaşmanın Parlamento ve Konsey tarafından kabul edilmesinin ardından yeni yasa AB Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Doğa restorasyonu hedefleri

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi heyetlerinin mutabakata vardığı siyasal anlaşma hedeflerine ulaşmak için AB ülkeleri, yeni yasa kapsamındaki kötü durumdaki habitat türlerinin en az yüzde 30'unu 2030'a kadar iyileştirmeyi, bu oranı 2040'a kadar yüzde 60'a, 2050'ye kadar yüzde 90'a çıkarmayı öngörüyor. 

Dİğer çeşitli hedefler 

Geniş kapsamlı etkinlikler toplamından oluşan yasada göze çarpan kimi hedefler arasıda AB'de ek üç milyar ağaç dikilmesi ve en az 25 bin km uzunluğundaki nehirlerin serbest akışlı nehirlere dönüştürülmesi de var. 

AB ülkeleri ayrıca 2030'a kadar toplam ulusal kentsel yeşil alanlarda ve kentsel ekosistem alanlarındaki kentsel ağaç gölgelik örtüsünde 2021'e oranla net bir kayıp olmamasını sağlayacak, 2030'dan sonra her altı yılda bir ilerleme ölçülerek bunu artıracaklar.

(AEK)

avrupa ekoloji ekosistem Avrupa Parlamentosu
Sayfa Başına Git