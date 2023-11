AB "Çevre Komitesi" doğanın restorasyonu yasasına ilişkin geçici siyasi anlaşmayı kabul etti

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin Kasım başında mutabakata vardıkları "AB doğanın restorasyonu yasasına yönelik geçici siyasi anlaşma" bugün (Çarşamba) Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nde kabul edildi.

10 Kasım 2023 tarihli anlaşma Komite'de 28'e karşı 53 oy ve 4 çekimser oyla kabul edildi.

Karar Avrupa Parlamentosu Sol Grubu tarafından "halklar ve yerküre için zafer ve sağın çevre karşıtlığı ve dezenformasyonculuğu için yenilgi" olarak nitelendi.

📢Good news!📢



🌍The @EP_Environment just passed the Nature Restoration Law.



This is a key victory for people & planet and a defeat for the disinformation and anti-environmentalism of the right.



The final step is the plenary vote in January.#restorenature pic.twitter.com/kAbUAHS8E4