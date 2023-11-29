AB "Çevre Komitesi" doğanın restorasyonu yasasına ilişkin geçici siyasi anlaşmayı kabul etti

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin Kasım başında mutabakata vardıkları "AB doğanın restorasyonu yasasına yönelik geçici siyasi anlaşma" bugün (Çarşamba) Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nde kabul edildi.

10 Kasım 2023 tarihli anlaşma Komite'de 28'e karşı 53 oy ve 4 çekimser oyla kabul edildi.

Karar Avrupa Parlamentosu Sol Grubu tarafından "halklar ve yerküre için zafer ve sağın çevre karşıtlığı ve dezenformasyonculuğu için yenilgi" olarak nitelendi.

📢Good news!📢



🌍The @EP_Environment just passed the Nature Restoration Law.



This is a key victory for people & planet and a defeat for the disinformation and anti-environmentalism of the right.



The final step is the plenary vote in January.#restorenature pic.twitter.com/kAbUAHS8E4 — The Left in the European Parliament (@Left_EU) November 29, 2023

Ocak'ta Genel Kurul'da nihai tartışma ve oylamadan geçerek kesinleşecek olan yeni yasa, AB'nin 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sini ve 2050'ye kadar da restorasyona ihtiyaç duyan tüm ekosistemleri restore etmesini hedefliyor.

Anlaşmanın Parlamento ve Konsey tarafından kabul edilmesinin ardından yeni yasa AB Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Doğa restorasyonu hedefleri

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi heyetlerinin mutabakata vardığı siyasal anlaşma hedeflerine ulaşmak için AB ülkeleri, yeni yasa kapsamındaki kötü durumdaki habitat türlerinin en az yüzde 30'unu 2030'a kadar iyileştirmeyi, bu oranı 2040'a kadar yüzde 60'a, 2050'ye kadar yüzde 90'a çıkarmayı öngörüyor.

Dİğer çeşitli hedefler

Geniş kapsamlı etkinlikler toplamından oluşan yasada göze çarpan kimi hedefler arasıda AB'de ek üç milyar ağaç dikilmesi ve en az 25 bin km uzunluğundaki nehirlerin serbest akışlı nehirlere dönüştürülmesi de var.

AB ülkeleri ayrıca 2030'a kadar toplam ulusal kentsel yeşil alanlarda ve kentsel ekosistem alanlarındaki kentsel ağaç gölgelik örtüsünde 2021'e oranla net bir kayıp olmamasını sağlayacak, 2030'dan sonra her altı yılda bir ilerleme ölçülerek bunu artıracaklar.

(AEK)