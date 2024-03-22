AB, Bosna-Hersek ile üyelik müzakerelerine başladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı.

"Yeriniz Avrupalı ailemizde" diyen Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yargı ve seçim reformları henüz tamamlanmadı

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

Müzakerelerin başlaması AB’ye girmeye aday bir ülkeyi birliğe kabul edilmeden önce genellikle yıllar süren uzun bir reform sürecine sokuyor.

Brüksel geçen hafta Bosna Hersek’in gerekli adımların bir kısmını tamamladığını ancak yargı ve seçim reformlarının henüz tamamlanmadığını açıklamıştı.

Liderler Ukrayna ve Moldova baskısı yapıyor

AB üye ülkelerinin liderleri, Bosna Hersek’in üyelik adımını olumlu karşılarken aynı zamanda Brüksel'i, Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin başlatılması yönündeki bir sonraki adıma "hızla" ilerlemeye çağırdı.

Bosna Hersek’in komşuları Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk da AB’ye katılım için çaba gösteren ülkeler. Ancak hepsi şu an için üyelikten uzaklar.

(HA)