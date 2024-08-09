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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 15:09
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 15:11
3 dk Okuma

AB, BM ve Filistin’den “Gazzelilerin açlıktan ölmesi ahlaki” diyen bakana tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, sivillerin savaş yöntemi olarak aç bırakılması ve Filistin halkının toplu şekilde cezalandırılmasının savaş suçu olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB, BM ve Filistin’den “Gazzelilerin açlıktan ölmesi ahlaki” diyen bakana tepki
Fotoğraf: AAFotoğrafta, çadır kampında kalan ve yemek sırasında ellerinde tencereleriyle bekleyen Filistinliler yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin'de açlıktan ölen sivillerle ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB'nin söz konusu açıklamaları "şiddetle kınadığının" belirtildiği açıklamada, sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının savaş suçu olduğunun altı çizildi:

"Bakan Smotrich'in, 'rehineler serbest bırakılana kadar İsrail'in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceğini' söylemesi alçaklığın da ötesindedir. Uluslararası hukuku ve insanlığın temel ilkelerini küçümsediğini bir kez daha ortaya koymaktadır."

İsrail hükümetinden, Sde Teiman gözaltı merkezinde raporlanan işkenceler hakkında da şeffaflık sağlanmasının talep edildiği açıklamada, ayrıca ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarını uygulama ve Gazze'de sivillere insani yardım erişimini sağlama çağrısı yapıldı.

Smotrich, Israel Hayom adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu. İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez" demişti. Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

BM: Savaş suçu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini" ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Türk'ün, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin tepkisini paylaştı. Türk’ün, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin açlıktan ölmesine izin vermenin rehineleri serbest bırakmak için "haklı ve ahlaki" olabileceğini belirten Smotrich'in sözleri karşısında şok olduğunu ve dehşete düştüğünü kaydetti.

Türk, sivillerin savaş yöntemi olarak aç bırakılması ve Filistin halkının toplu şekilde cezalandırılmasının savaş suçu olduğunu vurguladı. Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Türk, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım akışına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin: Uluslararası müdahale gerekiyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Smotrich'in sözlerinin, “işgalci İsrailli liderlerin sorumlu tutulması gereken bir savaş suçu olduğunu” söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırganlığını durdurmaya zorlamak ve uluslararası meşruiyet ile uluslararası kararlara saygı duymasını sağlamak için dünyanın tüm ülkelerinden uluslararası müdahale gerekiyor. İki devletli çözümün korunması için işgalci İsrail devletini derhal saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka uymaya ve Filistin devletini tanımaya zorlamanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Hamas: Soykırım politikası

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Smotrich'in açıklamalarını, "soykırım politikasının fiilen benimsenmesi" olarak değerlendirdi.

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında Rişk, "Genellikle suçlunun suçunu örtbas ettiğini duyarız ancak iğrenç suçunu açıkça söyleyen küstah bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi.

Hamas yetkilisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "soykırımı teşvik eden ve destekleyen bu terörist hakkında tutuklama emri çıkarılması" çağrısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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