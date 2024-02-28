“Aaron Bushnell, ordunun Gazze’de savaştığına dair gizli belgeleri görmüştü”

ABD’li yazılımcı asker Aaron Bushnell’ın ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahline dair belgeleri gördüğü iddia edildi.

New York Post’un haberine göre, gazeteye konuşan Bushnell’ın yakın bir arkadaşı,

Bushnell'ın kendisine “Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna” ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini anlattı.

Bushnell'ın arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair “gizli bilgileri” öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını ve belgelerle ilgili konuştuğunu, telefon konuşması sırasında sesinin korkulu olduğunu anlattı.

İstihbarat uzmanıydı

Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

CNN'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in 70. istihbarat, gözlem ve keşif kanadında siber savunma operasyonları uzmanı olarak görev yaptığını doğrulamıştı.

Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi" dedi.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 26 Şubat’ta, İsrail'in Washington DC Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı. Üzerinde askeri giysi bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.

Aaron Bushnell hakkında LinkedIn profiline göre, Utah eyaletinde Western Governor's Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yaptı. Southern New Hampshire Üniversitesinde de Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Maryland Global Campus Üniversitesinde Bilgisayar Bilimi bölümünde okudu, ayrıca Python, Perl bilgisayar dilleri, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) işletim sistemi ve Ansible yazılım platformuna hakim bir yazılım mühendisi. Eylül 2020'de CompTIA Security+ siber güvenlik sertifikası alan Bushnell'in becerileri arasında web geliştirme, ağ yönetimi, bilişim yönetimi, windows sistem yönetimi, ağ güvenliği, siber güvenlik ve bilişim işlemleri yer alıyor. ABD Hava Kuvvetlerinde yedi ay boyunca temel ve teknik eğitim alan Bushnell, eğitimini birinci olarak tamamlamasının ardından iki yıl boyunca Bilişim Teknolojileri Altyapısı İzleme ve Gözetim görevinde yer aldı. ABD Hava Kuvvetlerinde, DevOps Mühendisi olarak çalışıyordu. Facebook hesabından, Kent State Üniversitesi içinde kurulan "Students for Justice in Palestine (Filistin'deki Öğrenciler için Adalet)" topluluğunun sayfasını takip ediyordu. NY Mag’ın haberine göre, Bushnell kendini yakmadan saatler önce Facebook hesabından bir Twitch kanalına yönlendirdiği link ile birlikte şu sözleri paylaşmıştı: “Birçoğumuz kendimize şu soruyu sorarız: ‘Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Ya da Jim Crow Güneyinde? Ya da apartheid zamanında? Eğer ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?’ Cevap şu ki, şu anda bunu yapıyorsunuz.”

(AS)