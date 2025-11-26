AANES mezhep şiddetine karşı direnen Alevilerin haklarını savundu

Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, (AANES), çarşamba günü yayımladığı bildiriyle Suriye halkının demokrasi, adalet ve eşitlik talebiyle barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini teyit etti.

AANES resmi web sitesinde yayınladığı açıklamada "anlaşmazlıkları çözmenin ve mevcut aşamayı güvenli bir şekilde geçmenin tek yolunun siyasal ve barışçıl diyalog olması için tüm Suriyelilerin çaba ve dayanışmasının birleştirilmesi gerektiğini" vurguladı.

"Şam barışçı gösterilere yönelik şiddetten kaçınmalı"

AANES'nin Suriye'ye yönelik Arapça yayın yapan "bağımsız" dijital mecra "963 media"da yer verilen açıklamasında, "Suriye Geçiş Hükümeti'nden kıyı şeridi, güney ve diğer tüm bölgelerdeki halkın iradesine saygı göstermesi ve barışçıl göstericilere karşı şiddet ve silah kullanmaktan tamamen kaçınması" çağrısı yapıldı.

"Dürzi ve Alevilerle çatışmanın tırmanmasının Suriye'nin geleceğinde ciddi sonuçları olacak"

AANES bildirisinde "Humus, kıyı şeridi, Süveyda ve diğer Suriye bölgelerinde süren tırmanmanın Suriye'nin geleceği ve Suriyelilerin ademi merkeziyetçi bir demokratik devlet inşasına yönelik çabalarıyla ulaşılacak yeni aşama için ciddi sonuçlar doğuracağına" dikkat çekildi.

"Meşru haklarını ve özgürlük ve adalete dayalı insanca bir yaşam talep eden barışçıl göstericilerin doğrudan hedef alınması ve bu saldırıların, ulusal duruşu ve barışçıl mücadeleye olan bağlılığıyla tanınan bir halkın iradesini hedef aldığı, iç barışa doğrudan bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

"Aşiret seferberliği" adı altında halka yönelik saldırılar

Açıklamada, "Bazı silahlı grupların Aşiret Seferberliği, Aşiret Kuvvetleri ve başka adlar altında güvenlik önlemlerine dahil edilmesinin, Suriye halkının kültüründen uzak, sistematik uygulamalar olduğu"na dikkat çekildi ve Humus ve sahil kesimlerine ve Süveyda vilayetine yönelik saldırıların, "insani ve ulusal değerlerin açıkça ihlalini temsil ettiği ve yalnızca ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere hizmet ettiği" vurgulandı.

"Hükümeti destekleme iddiasıyla Suriye parçalanıyor"

AANES, "ülkenin, halkın iradesine ve ifade özgürlüğü hakkına saygıya dayanan ve tüm halk için çoğulcu ve demokratik bir Suriye'nin inşasını amaçlayan gerçek ve yapıcı bir ulusal diyaloğa ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Mesajda, "Hükümeti desteklediği iddiasıyla Suriye'nin saflarını parçalamaya ve öfkeyi artırmaya katkıda bulunan, nefret söylemi yayarak fitne kışkırtan ve gerginliği körükleyen seslerin durdurulması" çağrısında bulunuldu.

Salı günü Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama vilayetlerinde, ihlallerin sona erdirilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve merkezi olmayan sistemin uygulanması çağrısında bulunan yüzlerce kişinin katıldığı halk gösterileri düzenlenmişti.

Lazkiye kentindeki Tarım Kavşağı ve Humus kentindeki El-Zehra mahallesi gibi bazı bölgelerde, silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

(AEK)