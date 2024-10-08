AA'nın İmamoğlu'na açtığı dava reddedildi

Anadolu Ajansı'nın (AA), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs 2023 gecesi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına yönelik eleştirilerinden ötürü açtığı tazminat davası Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde reddedildi. AA İmamoğlu'ndan 100 bin TL tazminat istiyordu.

Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Haber'in 14 Mayıs 2023'teki haberine göre, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sandıkların yüzde 23,87'sinin açıldığı aşamada CHP Genel Mekezinden canlı yayımlanan bir ortak basın açıklaması yapmışlar ve İmamoğlu “Bizim elimizdeki verilere göre [...] şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. İstanbul ve Ankara’da da öndeyiz” diyerek AA'nın Kılıçdaroğlu'nu çok gerilerde gösteren haberlerini eleştirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde her iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları söz konusuydu.

İlk konuşmayı yapan İmamoğlu, “[...] Ne yazık ki, [...] yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı, 31 Mart 2019 seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. O bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı’nın itibarı 0’ın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini buradan özenle bildiriyoruz." demişti.

“Anadolu Ajansı’na inancımız asla yoktur”

İmamoğlu konuşmasına devamla "Özellikle 2 saat veri verdikten sonra, İstanbul’daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri, bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı dün hem bizlerin hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında devlet kurumumuz olmasına rağmen, hiçbir misyonu ve hiçbir vizyonu kendilerine yüklememiş, onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını ima etmiş durumdayız. Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken, Anadolu Ajansı’na olan inancımızın asla olmadığı aslında burada isminin geçmemesiyle ortadadır." demişti.

İmamoğlu, AA'nın önceki seçimlerde izlediği tutumu da şöyle sergilemişti: "2015 seçimlerinde yine AA, ne hikmetse yine Sayın Erdoğan’ı yüzde 65’le önde başlatıyor. O seçim yüzde 40’la bitti. Yüzde 25 farkla bir algı yönetiyorlar. Kasım ayında, yüzde 75’le başlıyor, yüzde 49’la bitiriyor. 2018’de yüzde 67’lerle başlatıp yüzde 52’yle bitirdi. 2019’da ise gücü yetmedi. Yine yüksekten başladı ama yüksek oranlarla, sandıkların açılma sayısını kapattı."

AA'nın davası

TRT Haber'in verdiği bilgiye göre, Anadolu Ajansı avukatları Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine sundukları dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı’nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduklarını ileri sürdüler.

İmamoğlu’nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı.

Dilekçede İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu’dan 100 bin liranın tahsilini istedi.