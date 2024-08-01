A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
Eda Erdem'den tarihi rekor
9 Eylül 2021
(EMK)
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