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HABER
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 11:56
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 12:02
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A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Eda Erdem'den tarihi rekor
Eda Erdem'den tarihi rekor
9 Eylül 2021

(EMK)

Eda Erdem a milli kadın voleybol takımı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat 2024 Olimpiyat
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