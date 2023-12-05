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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 21:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 21:08
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Gürcistan'ı yendi

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta gol yemedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/a-milli-kadin-futbol-takimi-konuk-ettigi-gurcistan-i-yendi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi.

Anadonu Ajansı'nın aktarımına göre, 8. dakikada Ece Türkoğlu'nun pasında topla buluşan Ebru Topçu, ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

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26. dakikada Türkiye öne geçti. Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada defansın arasından sıyrılan Gülbin Hız, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

41. dakikada ay-yıldızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Meyrem Çal'ın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Ece Türkoğlu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-0

67. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ebru Topçu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta da gol yemedi. (EMK)

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