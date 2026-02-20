‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ve ‘The Pitt’ yeni sezonlarıyla rekora koşuyor

Televizyon sezonunun dikkat çeken yapımlarından “A Knight of the Seven Kingdoms” (Yedi Krallığın Şövalyesi), ABD’de bölüm başına ortalama 13 milyona yakın izleyiciye ulaştı.

İlk sezonun şu ana kadar beş bölümü yayınlanmış olsa da dizi bu performansıyla platform tarihinin en büyük üçüncü açılışına doğru ilerliyor.

22 Şubat’ta yayınlanacak sezon finali öncesinde, beşinci bölüm “In the Name of the Mother” ilk üç gününde 9,2 milyon platformlar arası izleyiciye erişti.

8 Şubat’taki Super Bowl LX nedeniyle erken yayımlanan dördüncü bölüm hariç tutulduğunda, dizinin üç günlük izlenme oranları haftadan haftaya artış gösteriyor.