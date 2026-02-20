ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
20.02.2026 15:30
 20.02.2026 15:37
Okuma Okuma:  2 dakika

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ve ‘The Pitt’ yeni sezonlarıyla rekora koşuyor

“A Knight of the Seven Kingdoms”, bölüm başına 13 milyona yaklaşan izleyici ortalamasına ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ve ‘The Pitt’ yeni sezonlarıyla rekora koşuyor

Televizyon sezonunun dikkat çeken yapımlarından “A Knight of the Seven Kingdoms” (Yedi Krallığın Şövalyesi), ABD’de bölüm başına ortalama 13 milyona yakın izleyiciye ulaştı.

George R. R. Martin’in Dunk ve Egg öykülerinden uyarlanan ve “Game of Thrones” evreninde geçen dizi, Westeros’ta bir şövalye ile genç yaverinin maceralarını konu alıyor.

İlk sezonun şu ana kadar beş bölümü yayınlanmış olsa da dizi bu performansıyla platform tarihinin en büyük üçüncü açılışına doğru ilerliyor.

22 Şubat’ta yayınlanacak sezon finali öncesinde, beşinci bölüm “In the Name of the Mother” ilk üç gününde 9,2 milyon platformlar arası izleyiciye erişti.

8 Şubat’taki Super Bowl LX nedeniyle erken yayımlanan dördüncü bölüm hariç tutulduğunda, dizinin üç günlük izlenme oranları haftadan haftaya artış gösteriyor.

The Pitt’de yüzde 50’lik artış

ABD merkezli Variety dergisinin aktardığına göre, eleştirmenlerden övgü alan medikal drama “The Pitt” de ikinci sezonunda ivmesini artırdı. Pittsburgh Trauma Medical Center’da geçen yapım, bölüm başına ortalama 12 milyon izleyiciye ulaştı.

Bu oran, dizinin ilk sezonuna kıyasla yüzde 50’lik bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan, Amerikan Pay-TV televizyon ağı HBO’nun diğer yapımları da yükselişte. “Industry”nin dördüncü sezonunda altıncı bölüm, ilk üç günde 1,1 milyon izleyiciye ulaşarak dizinin en yüksek açılış rakamını gördü.

13 Şubat’ta prömiyer yapan yeni geç saat programı “Neighbors” ise bugüne kadar 2 milyon izleyiciye erişti. (TY)

İstanbul
A Knight of the Seven Kingdoms game of thrones george r. r. martin Westeros The Pitt
