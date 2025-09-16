TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 16 Îlon 2025 15:30
 ~ Nûkirina Dawî: 16 Îlon 2025 15:35
3 xulek Xwendin

9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê wê dest pê bike

9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê wê bi temaya “Reh…Li dora agir rastiyên efsûnî…” dest pê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê wê dest pê bike

Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê dê di navbera 26-30ê Îlona 2025an de cara 9emîn bi sînemahezên Amedî re be.

Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê, festîvaleke navneteweyî ye û bi armanca bi bikaranîna hêza sînemaya belgeyî parastina bîra civakê, dîtbarkirina mîrateya çandî û anîna gel hev a perspektîfên cihêreng tê lidarxistin.

Festîval, cara pêşîn di sala 2011an de di binê banê Akademiya Çand, Huner, Ziman û Wêjeyê ya Cegerxwîn a bi Şaredariya Peyasê ve girêdayî de wek rojên fîlman dest pê kiriye, paşê vîzyon û mîsyona xwe bi pêş xistiye û wek festîvaleke fîlman rêwîtiya xwe domandiye.

Di pêvajoya polîtîkayên qeyûman ên ku di sala 2016an de, Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê ji aliyê Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn ve bi hevkariya bi sazî û dezgehên demokratîk ên li Amedê rêwîtiya xwe domandiye.

Festîval careke din ji aliyê Şaredariya Peyasê û Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn ve tê lidarxistin. Her weha fîlmên ku li herêmê û li cîhanê hatine afirandin derdixe pêşberî temaşevanan û ji bo sînemagerên belgefîlman dibe qadeke ku bikaribin werin gel hev.

Armanca FîlmAmedê ew e ku ji bo tevahiya kesên ku bala wan li ser sînemaya belgeyî ye bibe qadeke hevdîtinê. Her wiha FîlmAmed dixwaze ku rê li nîqaş û nirxandinên akademîk û hunerî veke.

Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê sînemaya belgeyî wek alaveke xwederbirînê teşwîq dike û dixawze ku pirrengiya çandî û kêşe û arîşeyên civakî dîtbar bike. Festîval piştgiriyê dide berhemên sînemagerên serbixwe û dike ku belgefîlmên xwereng ên ku rexneyan dikin xwe bigihînin zêdetir kesan.

Armanca demdirêj a FîlmAmedê ew e ku di qada herêmî û navneteweyî de bibe festîvaleke belgefîlman a ku rêz lê bê girtin. Her wiha bibe çalakiyeke çandî ya ku bi rêya sînemayê diyalogên civakî xurt bike, afrîneriya hunerî teşwîq bike û bandora sînemaya belgeyî zêde bike.

Festîvalê her û her fikr û ramanên cuda anîne gel hev û piştgiriyeke xurt daye û dê bide afrîneriya di qada sînemaya azad.

9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê wê bi temaya “Reh…Li dora agir rastiyên efsûnî…” dest pê bike.

Îsal 771 fîlman serî li festîvalê dane. 24 çar fîlm weke fînalîstên festîvalê hatine hilbijartin.

Bijarteya Fermî ya FîlmAmedê

Fîlm / Derhêner:

36 / Rêzan Mîr Uğurlu

5 Xulekên Dawîn / Şehram Maslakhi

Aşkere Veşarî: Antolojiyeke (Xwe)Sansurê / Fırat Yücel, Erhan Örs, Hakan Bozyurt, Can Memiş, Sibil Çekmen, Nadir Sönmez, Serra Akcan, Belit Sağ

Bîra Sûrê / Azad Altay

Dema Tirî / Ebrahim Hesari

Firingî Îsot Depresyon / Aybüke Avcı

Ezda / Halime Aktürk

Habîbullah / Adnan Zandi

Îkona Mezin a Dawîn: Dêra Surp Giragos / Eren Kahraman

Jinwar / Nadia Derwiş

Kerboran / Berke Baş

Li Ber Siya Spîndarê / Kenan Diler

Li Dengê Azadiyê Da / Zainap Entezar

Mala Pîrê Edene / Nagehan Uskan

Meşa Irisê / Burcu Güler

Îsmaîlê Me / Fatin Kanat – Önder İnce

Rengê Kevir / Tuğba Yaşar

Rojnivîska Mişextiyekî / Mert Güncüer

Sirgûn Qet Naqede / Bahar Bektaş

Stêrka Li Ser Xetê / Bêrîvan Saruhan

Wek Bayê Bê Ax / Borhan Ahmedi

Xewna Rojînê / Serwa Aliveisy

Xurbeta Sêyem / Mediha Güzelgün

YÎBO / Şükran Demir, Özgür Ünal

Bijarteya Nîşandanan a FîlmAmedê

Fîlm / Derhêner:

Dahomey / Mati Diop

Xana Nû / Bingöl Elmas

Fîlmeke Fedaî / Kamala Aljafari

Welatekî Azweriyê / Mansour & Muna Khalidi

Di Navbera Nazikî û Tundiyê de / Şirin Bahar Demirel

Fona Fîlman a FîlmAmedê - Projeyên Fînalîst

Navên Projeyan / Derhêner:

Ben û Sen / Ahmet Petek

Dengê Pûşê Di Hundirê Min De / Dîlan Engîn

Gundem / Fatma Çelîk

Meşa Nazik / Etna Ozbek

Nayser, Sektora Ne Fermî / Azad Jannatî

Warabîstan / Îrfan Aktan

Zarokatiya Di Nava Mijê De / Edrîs Abdî & Warman Saeed

(AY)

