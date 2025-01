97. Oscar Ödülü adayları belli oldu

97. Akademi Ödülleri adayları perşembe sabahı açıklandı ve "Emilia Pérez", "A Complete Unknown" ve "Conclave" genel adaylıklarda en üstte yer aldı.

Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle adaylıkların açıklanması iki kez ertelenmişti.

En çok adaylık alan film: "Emilia Pérez"

Toplamda 13 adaylıkla en çok adaylık alan film, cinsiyet geçişi yapmış bir suç örgütü lideri çevresinde dönen suç müzikali "Emilia Pérez" oldu. "Emilia Pérez" bir adaylık daha alsa 14 adaylık sahibi "Titanic", "All About Eve" ve "La La Land"la birlikte rekoru egale etmiş olacaktı.

Filmin başrol oyuncusu Karla Sofía Gascón, herhangi bir oyunculuk kategorisinde aday gösterilen ilk trans kadın olarak Oscar tarihine geçti. Gascón, "Wicked" filminin başrol oyuncusu Cynthia Erivo ve kesip biçmeli kanlı korku filmi "The Substance"daki performansıyla sinema endüstrisinin belirli bir yaşın üzerindeki kadın oyunculara yönelik haksız uygulamaları konusunda bir tartışmayı tetikleyen Demi Moore'un da yer aldığı bir yüksek rekabet ortamına dahil oldu. Hem Moore'un hem de "The Substance"in Oscar'a aday gösterilmeleri bekleniyordu.

Genel adaylıklarda "Emilia Pérez"in arkasında her biri 10 adaylık alan "The Brutalist" ve "Wicked" vardı. Üçü de "The Substance" ile birlikte en iyi film ödülüne aday gösterilen 10 film arasında "A Complete Unknown", "Conclave", "Anora", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" ve "I'm Still Here" ile birlikte yer aldılar.

"Emilia Pérez" ocak başında en iyi müzikal veya komedi filmi ve Zoe Saldaña'nın performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncunun da aralarında olduğu dört dalda Altın Küre kazandı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya göç eden bir Holokost kurtulanını konu alan 215 dakikalık destansı "The Brutalist" en iyi drama filmi dalında, başrol oyuncusu Adrian Brody en iyi erkek oyuncu dallarında birer Altın Küre kazandılar. Hem Saldaña hem Brody kendi kategorilerinde Oscar adayı gösterildi.

Canlı yayında duyuruyu Oyuncular Bowen Yang ve Rachel Sennott sundular.

Oscar ödül töreni ne zaman?

Adaylıkların başlangıçta 17 Ocak'ta açıklanması planlanmıştı ancak Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarının yayılması, geleneksel olarak Hollywood'un sosyal takviminde ocakta yer alan başka birçok sinema endüstrisi ödül töreni gibi Oscar için de düzenleyicileri yeniden planlamaya sevk etti. Akademi, 10 Şubat için planlanan Oscar adayları öğle yemeğinin iptal edildiğini söyledi.

Şimdilik ödüllerin 2 Mart'ta Hollywood'daki Dolby Theatre'da dağıtılması planlanıyor.

2025 Akademi Ödülleri adaylarının tam listesi



En iyi film

"Anora" (Neon)

"The Brutalist" (A24)

"A Complete Unknown" (Searchlight)

"Conclave" (Focus)

"Dune: Part Two" (Warner Bros.)

"Emilia Pérez" (Netflix)

"I'm Still Here" (Sony Classics)

"Nickel Boys" (Amazon/MGM)

"The Substance" (Mubi)

"Wicked" (Universal)

En iyi yönetmen

Sean Baker, "Anora"

Brady Corbet, "The Brutalist"

James Mangold, "A Complete Unknown"

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Coralie Fargeat, "The Substance"

En iyi kadın oyuncu

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofia Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "The Substance"

Fernanda Torres, "I'm Still Here"

En iyi erkek oyuncu

Adrian Brody, "The Brutalist"

Timothée Chalamet, "A Complete Unknown"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Conclave"

Sebastian Stan, "The Apprentice

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Monica Barbaro, "A Complete Unknown"

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "The Brutalist"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Real Pain"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Guy Pearce, "The Brutalist"

Jeremy Strong, "The Apprentice

En iyi orijinal senaryo

"Anora," Sean Baker

"The Brutalist," Brady Corbet & Mona Fastvold

"A Real Pain," Jesse Eisenberg

"5 Eylül," Tim Fehlbaum & Moritz Binder

"The Substance," Coralie Fargea

En iyi uyarlama senaryo

A Complete Unknown," Jay Cocks & James Mangold

"Conclave," Peter Straughan

"Emilia Pérez," Jacques Audiard, Thomas Bidegain & Nicolas Livecchi

"Nickel Boys," RaMell Ross & Joslyn Barnes

"Sing Sing," Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin & John "Divine G" Whitfield

En iyi uluslararası uzun metraj

"I'm Still Here," Walter Salles (Brezilya)

"The Girl with the Needle," Magnus von Horn (Danimarka)

"Emilia Pérez," Jacques Audiard (Fransa)

"The Seed of the Sacred Fig," Mohammad Rasoulof (Almanya)

"Flow," Miguel Gomes (Letonya)

En iyi belgesel

"Black Box Diaries," Shiori Itō (MTV)

"No Other Land," Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor (Dağıtımcı yok)

"Porcelain War," Brendan Bellomo & Slava Leontyev (Picturehouse)

"Soundtrack to a Coup d'Etat," Johan Grimonprez (Kino Lorber)

"Sugarcane," Julian Brave NoiseCat & Emily Kassie (Nat Geo)

En iyi animasyon filmi

"Flow" (Janus Films/Sideshow)

"Inside Out 2" (Disney/Pixar)

"Memoir of a Snail" (IFC Films)

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" (Aardman/Netflix)

"The Wild Robot" (Dreamworks/Universal)

En iyi görüntü yönetmenliği

"The Brutalist," Lol Crawley

"Dune: Part Two," Greig Fraser

"Emilia Pérez," Paul Guillaume

"Maria," Edward Lachman

"Nosferatu," Jarin Blaschke

En iyi kostüm tasarımı

"A Complete Unknown," Arianne Phillips

"Conclave," Lisy Christl

"Gladiator II," Janty Yates

"Nosferatu," Linda Muir

"Wicked," Paul Tazewell

En iyi film kurgusu

"Anora," Sean Baker

"The Brutalist," Dávid Jancsó

"Conclave," Nick Emerson

"Emilia Pérez," Juliette Welfling

"Wicked," Myron Kerstein

En iyi prodüksiyon tasarımı

"The Brutalist," Judy Becker

"Conclave," Suzie Davies

"Dune: Part Two," Patrice Vermette

"Nosferatu," Craig Lathrop

"Wicked," Nathan Crowley

En iyi özgün müzik

"The Brutalist," Daniel Blumberg

"Conclave," Volker Bertelmann

"Emilia Pérez," Clément Ducol & Camille

"Wicked," John Powell & Stephen Schwartz

"The Wild Robot," Kris Bowers

En iyi özgün şarkı

"Never Too Late," "Elton John: Never Too Late" (Elton John & Brandi Carlile)

"El Mal," "Emilia Pérez" (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard)

"Mi Camino," "Emilia Pérez" (Clement Ducol & Camille)

"Like a Bird," "Sing Sing" (Adrian Quesada & Abraham Alexander)

"The Journey", "The Six Triple Eight" (Diane Warren)

En iyi ses

"A Complete Unknown"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

En iyi görsel efektler

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Dune: Part Two"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

En iyi makyaj ve saç stili

"A Different Man"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"The Substance"

"Wicked"

En iyi kısa belgesel

"Death by Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"The Only Girl in the Orchestra"

En iyi kısa animasyon

,"Beautiful Men"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"İğrenç!"

En iyi canlı aksiyon kısa filmi

"A Lien"

"Anuja"

"I'm Not a Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

