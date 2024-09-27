96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında karar

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı davasının karar duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatlar ve müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Alpargün'ün cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

“Benim ihmalim yok, Adana’da hasarsız bina yok”

Mütalaaya karşı savunma yapan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürdü ve şöyle dedi:

"Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde binada hasar oluşmadı. Bina kendisini bu bakımdan ispatlamıştır. Benim sorumluluğum kalmamıştır. Binada büyük tadilatlar yapılmıştır. Taşıyıcılara ve kolanlara fiziki müdahaleler vardır. Depremin ivme kuvveti binayı yıkmıştır. Ben olaydan sonra polise kendim teslim oldum. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum, 73 yaşındayım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

MARAŞ DEPREMLERİ "Adana'da yıkılan binaların zemin etüdü yapılmış, ruhsatlandırılmış"

Olası kasttan ceza

Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin suç duyurusu yapılacak

Kuzey Kıbrıs'a kaçmıştı

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs’a gittiği tespit edilmişti.

Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs’a transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Alpargün savcılık ifadesinde, "Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu" demişti.

(RT)