9 yaşındaki Zabel Vera Türkiye'de çocuk olmayı anlatıyor: Her şey çok pahalı

փոլոր բաները շատ դրամով են. Աղուոր խաղալիգներ ունենայ: Ուզածը ունենալ։ փոլոր պարտականութիւնները կրակին մեջ նետէլ կ՝ուզեի: փոլոր բաները շատ դրամ չի տալ կ՝ուզեի։

Զապել Վերա Գօչյիղիթ

Zabel Vera Koçyiğit'in el yazısı ile kaleme aldığı cümleler

*Zabel Vera Koçyiğit'in mektubunun Türkçe çevirisi.

Türkiye’de çocuk olmak senin için ne ifade ediyor?

Zabel Vera: Her şey çok pahalı.

“Çocuk hakları” dediğimiz zaman aklına neler geliyor?

Zabel Vera: Güzel oyuncakları olması. İstediklerine sahip olabilmesi.



Kendin ve diğer çocuklar için arkadaşların için nelerin değiştirilmesini isterdin?

Zabel Vera: Bütün ev ödevlerini ateşe vermek isterdim.



Bunları değiştiren sen olsaydın nasıl yapardın?



Zabel Vera: Her şeye çok para vermek istemezdim.

Zabel Vera Koçyiğit

Anadilinde Çocuk Sesleri

(ZVK/NÖ)