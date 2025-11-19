9 yaşındaki Zabel Vera Türkiye'de çocuk olmayı anlatıyor: Her şey çok pahalı

փոլոր բաները շատ դրամով են. Աղուոր խաղալիգներ ունենայ: Ուզածը ունենալ։ փոլոր պարտականութիւնները կրակին մեջ նետէլ կ՝ուզեի: փոլոր բաները շատ դրամ չի տալ կ՝ուզեի։
Զապել Վերա Գօչյիղիթ
*Zabel Vera Koçyiğit'in mektubunun Türkçe çevirisi.
Türkiye’de çocuk olmak senin için ne ifade ediyor?
Zabel Vera: Her şey çok pahalı.
“Çocuk hakları” dediğimiz zaman aklına neler geliyor?
Zabel Vera: Güzel oyuncakları olması. İstediklerine sahip olabilmesi.
Kendin ve diğer çocuklar için arkadaşların için nelerin değiştirilmesini isterdin?
Zabel Vera: Bütün ev ödevlerini ateşe vermek isterdim.
Bunları değiştiren sen olsaydın nasıl yapardın?
Zabel Vera: Her şeye çok para vermek istemezdim.
Zabel Vera Koçyiğit
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025
(ZVK/NÖ)