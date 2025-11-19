ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 09:00
1 dk Okuma

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ

9 yaşındaki Zabel Vera Türkiye'de çocuk olmayı anlatıyor: Her şey çok pahalı

Bu yazı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle hazırladığımız "Anadilinde Çocuk Sesleri" dosyası kapsamında, 9 yaşındaki Zabel Vera Koçyiğit tarafından Ermenice kaleme alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
9 yaşındaki Zabel Vera Türkiye'de çocuk olmayı anlatıyor: Her şey çok pahalı

փոլոր բաները շատ դրամով են. Աղուոր խաղալիգներ ունենայ: Ուզածը ունենալ։ փոլոր պարտականութիւնները կրակին մեջ նետէլ կ՝ուզեի: փոլոր բաները շատ դրամ չի տալ կ՝ուզեի։

Զապել Վերա Գօչյիղիթ

Zabel Vera Koçyiğit'in el yazısı ile kaleme aldığı cümleler

*Zabel Vera Koçyiğit'in mektubunun Türkçe çevirisi.

Türkiye’de çocuk olmak senin için ne ifade ediyor?

Zabel Vera: Her şey çok pahalı. 

“Çocuk hakları” dediğimiz zaman aklına neler geliyor?

Zabel Vera: Güzel oyuncakları olması. İstediklerine sahip olabilmesi. 

Kendin ve diğer çocuklar için arkadaşların için nelerin değiştirilmesini isterdin?

Zabel Vera: Bütün ev ödevlerini ateşe vermek isterdim.

Bunları değiştiren sen olsaydın nasıl yapardın?

Zabel Vera: Her şeye çok para vermek istemezdim.

Zabel Vera Koçyiğit

Anadilinde Çocuk Sesleri
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025

(ZVK/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çocuk hak ihlalleri anadilinde çocuk sesleri Çocuk yazarlar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git