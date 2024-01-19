9 yaşındaki Gina Mercimek davası: Sanıklar birbirini suçladı

Kilis’te 4 Nisan 2023’te okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli Gina Mercimek'in, su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin Azittin A. ve Hüseyin B. hakkında “cinsel istismar” ve “canavarca hisle insan öldürmek” suçlarından açılan davanın ikinci duruşması Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MA’nın haberine göre; duruşmaya, çocuğun ailesinin yanı sıra Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Yeryüzü Çocukları Derneği, İstanbul, Antep ve Kilis baroları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi avukatlar katıldı.

Tutuklu sanıkların hazır bulunduğu duruşma kimlik tespiti ile başladı. Ardından sanıklar söz aldı, bir önceki duruşmadaki savunmalarını tekrar eden sanıklar, birbirlerini suçladılar.

Sanıklar birbirini suçladı

Tutuklu sanık Hüseyin B., savunmasında, “Benim bu olayla ilgim yok, olayı Azittin gerçekleştirdi. Beni de söylememem konusunda tehdit etti” dedi.

Sanık bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar etti ve şöyle devam etti: “Ben annemin evine gittiğimde evde kimse yoktu. Olay sebebiyle Azittin ile tartıştık. Biz alındığımızda jandarma ile ayrı yere konulduk, Azittin ile aynı yere konulmadık. Azittin yalan söylüyor. Gina’nın boğazında eşarp vardı bende bunu gördüm ve çocuğun rengi değiştiği için eşarbı boğazından çıkarttım ondan dolayı çocuğun boğazında parmak izlerim olabilir.

Benim mahkemedeki söylediğim her şey doğrudur. Soruşturma aşamasında beni çok dövdüler yakalanmadan önce sanık ile itişme kalkışma olmadı birbirimize vurmadık. Ben Hatice Karakaş’a el hareketi yapmadım sadece elimi yukarı kaldırarak Allah’a havale ediyorum herhangi bir tehdit ve hakarette bulunmadım.”

Diğer tutuklu sanık Azittin A. ise “Çorabımda ve üzerimde Hüseyin’in kanı bulunmaktadır. Nedeni ise ben yakalandığımda ikimizi aynı yere koydular. Hüseyin’in kanı bana bulaştı. Üzerimde bulunan kendime ait meni kalıntıları eşimle birlikte olduğum zamandan kalma olan bir şeydir. Dizimde bulunan kan kalıntıları ve kanlar olay anında dizimin üzerine çöktüğüm için o şekilde dizimde kaldı. Ben konteynır kentte oturduğum sırada gözaltına alındım” diye savunma yaptı.

"Zaten 16'ya yakın dosyam var"

Daha sonra ailenin avukatları, sanıklara sorular yönelttiler. Avukat Betül Zağlı Topal, sanıklardan Hüseyin B.’nin bir önceki duruşmada Gina Mercimek’in annesi Hatice Karakuş’a dönerek söylediği sözleri tekrar etmesini istedi.

Sanık B., geçen duruşmada anne Karakuş için parmak sallayarak “Seni Allah’a havale ediyorum” dediğini söyledi.

Sanık Azittin A., ise mahkeme heyetine “Bu davadan beraat edeceğime eminim, benim zaten 16’ya yakın dosyam var” dedi.

Ardından mahkeme heyeti kurumların müdahillik talebini karara bağladı. Mahkeme heyeti, UCİM Derneği’nin müdahillik ve duruşmanın kayıt altına alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 8 Mart’a erteledi.

Duruşmanın ardından katılımcılar, adliye binası önünde basın açıklaması düzenledi. Dosya ve duruşma hakkında bilgi veren Yeryüzü Derneği avukatı Betül Zağlı Topal, bir sonraki duruşmaya tüm insan hakları savunucularını davet etti.

Gina Mercimek’in annesi Hatice Karakuş ise faillerin cezalandırılmasını istedi.

(RT)