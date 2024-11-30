9 siyasetçi ve insan hakları savunucusu tutuklandı

Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan siyasetçi, avukat ve insan hakları savunucularının savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Peyas (Kayapınar) Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verildi.
Siyasetçi ve insan hakları savunucularına tutuklama talebi
29 Kasım 2024
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Faruk Ayhan ve Recep Şimşek ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılma kararı verildi.
(AD)