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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 10:57
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 11:04
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9 siyasetçi ve insan hakları savunucusu tutuklandı

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir grup insan tutuklananlara destek için açıklama yapıyor.

Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan siyasetçi, avukat ve insan hakları savunucularının savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Peyas (Kayapınar) Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verildi.

Siyasetçi ve insan hakları savunucularına tutuklama talebi
Siyasetçi ve insan hakları savunucularına tutuklama talebi
29 Kasım 2024

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Faruk Ayhan ve Recep Şimşek ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılma kararı verildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
kayapınar belediyesi Nimet Tanrıkulu
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