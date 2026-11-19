Di Civîna Berfirehkirî a Serokên Bajaran a AKPyê de ku îro li Enqereyê hat lidarxistin, heft şaredar û du cîgirên şaredaran tevlî partiyê bûn.
Serokkomar û Serokê Giştî yê AKPyê Recep Tayyip Erdogan piştî axaftina xwe ya di civînê de rozetên kesên ku tevlî partiyê bûne bi wan ve kirin. Piştî merasîmê Erdogan û kesên pê re li ser dikê fotograf kişandin.
Di nav kesên ku tevlî AKPyê bûne de Şaredara Bajarê Mezin a Tekîrdagê Candan Yuceer û Cîgira Şaredarê Bajarê Mezin ê Antalyayê Buşra Ozdemir jî cih girtin.
Yuceer a ku di hilbijartinên herêmî yên 2024an de li ser navê CHPyê wekî Şaredara Bajarê Mezin a Tekîrdagê hatibû hilbijartin, piştre tevlî Partiya Nû bûbû û di 7ê Mijdarê de ji vê partiyê jî îstifa kiribû û erka xwe wekî serbixwe didomand.
Cîgira Şaredarê Bajarê Mezin ê Antalyayê Buşra Ozdemir jî beriya ku tevlî AKPyê bibe ji CHPyê îstifa kiribû.
Kesên ku tevlî AKPyê bûne
Candan Yuceer: Şaredara Bajarê Mezin a Tekîrdagê. Bi rêjeya ji sedî 50,27ê dengan li ser navê CHPyê hat hilbijartin, paşê derbasî Partiya Nû bû û di 7ê Mijdarê de ji Partiya Nû îstifa kir.
Buşra Ozdemir: Cîgira Şaredarê Bajarê Mezin ê Antalyayê. Piştî girtina Muhittin Bocek (ku bi ji sedî 48,71ê dengan bi ser ketibû) hat hilbijartin. Di 18ê Mijdarê de ji CHPyê îstifa kir.
Saniye Caran: Şaredara Korkutelî ya Antalyayê. Li ser navê CHPyê bi ji sedî 47,15ê dengan hat hilbijartin. Di 4ê Mijdarê de îstifa kir.
Fahri Duran: Şaredarê Demreyê yê Antalyayê. Li ser navê CHPyê bi rêjeya ji sedî 30,50 a dengan wekî şaredar hatibû hilbijartin.
Sefer Karaahmetoglu: Cîgirê Şaredarê Beyogluyê yê Stenbolê. Piştî ku İnan Guney (ku bi ji sedî 49,22yê dengan hatibû hilbijartin) hat girtin û ji kar hat dûrxistin, wekî namzedê CHPyê bû cîgirê şaredar. Di 16ê Mijdarê de îstifa kir.
Erdinç Altiok: Şaredarê Yumurtalikê yê Edeneyê. Li ser navê CHPyê bi ji sedî 40,92yê dengan hat hilbijartin. Di 8ê Mijdarê de îstifa kir.
Bulent Kara: Şaredarê Tîreboluyê yê Gîresunê. Li ser navê ÎYÎ Partiyê bi ji sedî 38,35ê dengan hat hilbijartin. Di 27ê Cotmehê de îstifa kir.
Ozkan Gunenç: Şaredarê Enezê yê Edîrneyê. Li ser navê CHPyê bi ji sedî 52,96ê dengan hat hilbijartin, di 31ê Tîrmehê de îstifa kir û serbixwe ma.
Ramazan Karakaya: Şaredarê Karahalliyê yê Uşakê. Li ser navê CHPyê bi ji sedî 48,22yê dengan hat hilbijartin, di 8ê Mijdarê de îstifa kir.
Di hilbijartinan de CHPyê 35 bajar bi dest xistibûn
Di hilbijartinên herêmî yên 31ê Adara 2024an de CHPyê 14, AKPyê 12, DEM Partiyê sê û Partiya Yeniden Refahê jî şaredariyeke bajarê mezin bi dest xistibû.
Ji 51 şaredariyên bajaran ên ku ne di statuya bajarê mezin de ne; 21 CHPyê, 12 AKPyê, heşt MHPyê û heft jî DEM Partiyê bi dest xistin. Partiya Yeniden Refahê, ÎYÎ Partî û Partiya Yekîtiya Mezin (BBP) jî her yekê şaredariyeke bajarekî bi dest xistibûn.
Bi vî awayî di hilbijartinên şaredariyan de; li 35 ji 81 bajaran CHPyê, li 24an AKPyê, li 10an DEM Partiyê, li heştan MHPyê, li duyan Partiya Yeniden Refahê, li yekê ÎYÎ Partiyê û li yekê jî Partiya Yekîtiya Mezin bi ser ket.
(HA/AY)