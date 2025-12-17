9. Mizah Festivali Efes Selçuk’ta

İzmir Mizah Festivali, dokuzuncu yılını İzmir’in Selçuk ilçesinde kutlamaya hazırlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi ile Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliğiyle 20-23 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, bu yıl beş sanatçıya Aziz Nesin Mizah Ödülleri verilecek.

Festivalin açılışı, 20 Aralık Cumartesi günü Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ali Nesin ve Kültürlerarası Sanat Derneği (KSD) Başkanı ve Festival Direktörü Vecdi Sayar tarafından verilecek ödüllerin sahipleri; yazar, çizer ve yönetmen Gani Müjde, yönetmen Yüksel Aksu, karikatüristler Canol Kocagöz, Ohannes Şaşkal ve Kosovalı çizer Gani Sunduri olacak.

Törende üç çizerin karikatürlerinden oluşan bir sergi açılacak ve Gani Müjde ile söyleşi yapılacak. Etkinlik, KSD Yönetim Kurulu üyesi Bekir Yurdakul’un Aziz Nesin’e dair anılarını paylaşmasıyla devam edecek.

Program

21 Aralık Pazar günü, yine Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde düzenlenecek “Karikatürün İşlevi” başlıklı panelde Canol Kocagöz, Gani Sunduri, Menekşe Çam ve Ohannes Şaşkal yer alacak. Panelin moderatörlüğünü karikatür tarihçisi ve festival danışmanı Turgut Çeviker üstlenecek. Ardından, doğumlarının 100. yılında Münir Özkul ve Sadri Alışık anılacak; yönetmen Yüksel Aksu ile “Sinemamızda Mizah” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşinin ardından Aksu’nun yeni filmi Bak Postacı Geliyor gösterilecek.

22 Aralık’ta Selçuk Kütüphanesi’nde Mustafa Yıldız’ın çocuklara yönelik karikatür atölyesi düzenlenecek. Aynı gün, “Disiplinlerarası Mizah” temalı panelde Doç. Dr. Banu Ayten Akın “Tiyatroda Mizah”, Serhan Yedig “Müzikte Mizah” ve Mehmet Aksoy “Görsel Sanatlarda Mizah” başlıklı sunumlar yapacak. Vecdi Sayar’ın moderatörlüğündeki panelin ardından, İlhan Selçuk’un 100. doğum yılı ve Çetin Altan’ın 10. ölüm yılı anısına “Basında Mizah” paneli düzenlenecek.

Panelde Korcan Karar, Lütfü Dağtaş ve Nazım Alpman konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü yazar Salim Çetin üstlenecek.

Festival, 23 Aralık akşamı Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde, bu yıl 50. yaşını kutlayan Bizim Aile filminin gösterimiyle sona erecek. Gösterim, yönetmen Ergin Orbey, yazar Sadık Şendil, besteci Melih Kibar, görüntü yönetmeni Kriton İlyadis ile Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Nezahat Tanyeri, Hayri Esen, Saim Alpago, Tuncay Akça ve Selim Naşit Özcan’ın anısına yapılacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin afişinde, Ohannes Şaşkal’ın bir karikatürü yer alıyor. (TY)