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HABER
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 10:25
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:58
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9 kentte ev baskınları: 31 kişi gözaltına alındı

Urfa, Mardin, Van, Adıyaman, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında 31 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/8-kentte-ev-baskinlari-27-kisi-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından (X) açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları'nca Urfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da operasyon yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre gözaltı operasyonu, "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek ve finans sağlamak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yapıldı.

Diyarbakır'da da dört kişi gözaltına alındı

Öte yandan Mezopotamya Ajansı, Diyarbakır'ın Lice ve Yenişehir ilçelerinde yapılan ev baskınlarında da 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Lice'de Velat Yalçın ile Mustafa ve Yahfur Çelik kardeşler gözaltına alınırken, Yenişehir ilçesinde ise HDP eski Yenişehir Belediye Meclis üyesi Fuat Yalçın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilere “örgüte yardım etmek" suçlaması yöneltildiğini belirten MA, dosyada “kısıtlılık” kararı olduğunu yazdı. 

Son 5 günde yapılan operasyonlarda aralarında HDP'li il eş başkanları ve gazetecilerin de olduğu en az 150 kişi gözaltına alındı.

(NT)

gözaltı operasyonu gözaltı ve tutuklama
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