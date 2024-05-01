9 ilden işçi ve emekçiler Batman’da: “Çalışırken yoksulluk, emeklilikte ölüm”

1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak üzere 9 şehirden işçi ve emekçiler, Batman’da bir araya geldi. Yoksulluğun derinleşleştiği dile getirilen mitingde, mücadele çağrısı yapıldı.



Batman’daki mitinge Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Urfa, Maraş, Bingöl, Adıyaman ve Malatya'dan işçi ve emekçiler geldi.



Batman'da Turgut Özal Kavşağı'nda buluşan emekçiler, kortej halinde mitingin düzenlendiği 8 Mart Kadın Parkı'na doğru yürüdü. KESK, DİSK, TTB, TMMOB, TÜRK-İş ÖHD ve İHD’nin düzenlediği mitinge DEM Parti, DBP, ESP, ve Belediye Eşbaşkanları, milletvekillerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

“Bıçak kemiğe dayandı”

Tertip komitesi adına konuşan Petrol İş Şube Başkanı Veysel Kartal, “Bugün burada baskının sömürünün olmadığı bir dünya için toplandık. Zamlar yaşamı yaşanılmaz kılıyor. İşçiler, emekçiler için bıçak kemiğe dayanmıştır. İşçileri emekçileri koruyan düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak kemer sıkma politikası uygulanıyor. Vergi sistemi derhal adil hale getirilmelidir. Bugün emeğin sorunları saymakla bitmez. Sabrımız tükendi. Eşitlik, barış, adalet için artık 'yeter' diyoruz. Herkesin insanca yaşayacağı ücret kazanması için mücadele edeceğiz” dedi.

“Her sabah yoksulluğa uyanıyoruz”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ise şöyle konuştu:

“Kapitalist sistem her gün daha çok emekçiyi sömürmeye devam ediyor. Her sabah yoksulluğa ve işsizliğe uyanıyoruz. Mevsimlik tarım işçileri, göçmenler güvencesiz çalıştırılıyor. En temel insan haklarımız ayaklar altına alınıyor. Bizlere çalışırken yoksulluk, emekli olunca ölüm dayatılıyor. Bu düzene artık 'yeter' diyoruz.”



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl başkanı Mustafa Mesut Tekik de, “Yoksulluğu, işsizliği dile getirirken savaş politikalarını da unutmayın" dedi.

“Derin yoksulluk var”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da şunları söyledi:

“İşçilerin, emekçilerin en büyük talebi demokrasi talebidir. Bütün engellemelere rağmen herkes Batman’a akın etti. Ülkede büyük bir derin yoksulluk var. Bugün yaşanan yoksulluk AKP- MHP iktidarının tercihidir.

"Mevsimlik işçilikle emeğin hakkının sömürüldüğü bir düzen yarattılar. İşçiler güvencesiz çalıştırıldığı için canından oluyor. Batman işsizliği, yoksulluğu en çok yaşayan kenttir. Ancak aynı zamanda petrol zengini bir şehir ama bundan yararlanamıyor.

"Batman’da derin yoksullukla mücadele için bir dernek kurulmuştu, ulaşmadığı yoksul kalmamıştı ve AKP iktidarı tarafından kapatıldı. Barışı değil, savaşı tercih ediyorlar. Emeğin sesi ile barışın sesi bir olursa bu sorunları çözebiliriz.

"Kayyım politikasına güçlü bir cevap verildi. Barışın sesini duymaktan geri duramazsınız. Van’da nasıl ortak irade olundu ise bundan sonrada aynı iradeyi ortaya koymamız gerek.”(İY/AÖ)