9. FilmAmed Belgesel Film Festivali başlıyor

FilmAmed Belgesel Film Festivali, 26-30 Eylül 2025 tarihlerinde 9. Kez Diyarbakırlı sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, ilk olarak 2011 yılında Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Cegerxwîn Sanat Akademisinde film günleri olarak başlamıştı. FilmAmed, 2016’dan itibaren süren kayyım politikaları nedeniyle Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından, Diyarbakır’daki demokratik kurum ve kuruluşlar ile dayanışarak yolculuğunu sürdürdü.

Bağımsız sinemacılar destekleniyor

Festival tekrardan Kayapınar Belediyesi ve Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. FilmAmed, bağımsız sinemacıların üretimlerini destekleyerek özgün ve eleştirel belgesellerin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor. Festival bu yıl "Kökler… Ateşin etrafında gerçek söylenceler" temasıyla düzenleniyor.

Görmezden gelinen, sansürlenen, gösterim olanağı bulamayan, herhangi bir etnik, dinsel, cinsel, kültürel kimliğe saldırı ve hakaret içermeyen bütün belgesel filmlere kapısı açık olan FilmAmed, belgesel sinemayı bir ifade aracı olarak teşvik ederek, kültürel çeşitliliği ve toplumsal meseleleri görünür kılmayı misyon ediniyor.

"Sanatçıyı toplumun vicdanı"

FilmAmed ekibi "Sanatçıyı toplumun vicdanı olarak görüyoruz" diyerek kapılarını herkese ardına kadar açıyor.

Bu yıl 771 filmin başvurduğu festivale 24 film finalist olarak seçilirken, Altyazı Sinema Derneğinin yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel olma özelliğini taşıyan Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi’nden, Berke Baş imzalı Dargeçit’e henüz yayınlanmadan sansürlenen Azad Altay imzalı Bîra Sûrê’ye pek çok yapım seyirciyle buluşacak.

Seçki

9. FilmAmed film festivalinin resmi seçkisinde yer alan filmlerin tamamı şöyle:

36 (Yön. Rêzan Mîr Uğurlu)

Bir Sürgünün Not Defteri (Yön. Mert Güncüer)

Bizim İsmail (Yön. Fatin Kanat, Önder İnce)

Son Büyük İkon: Surp Giragos Kilisesi (Yön. Eren Kahraman)

Dargeçit (Yön. Berke Baş)

Domates Biber Depresyon (Yön. Aybüke Avcı)

Ezda (Yön. Halime Aktürk)

Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi (Yön. Fırat Yücel, Erhan Örs, Hakan Bozyurt, Can Memiş, Sibil Çekmen, Nadir Sönmez, Serra Akcan, belit sağ)

Sweet Home Adana (Yön. Nagehan Uskan)

Habibullah (Yön. Adnan Zandi)

Stêrka Li Ser Xetê / Sınırdaki Yıldız (Yön. Bêrîvan Saruhan)

İris Yürüyüşü (Yön. Burcu Güler)

Jinwar (Yön. Nadia Derwiş)

Li Ber Siya Spîndarê / Kavak Ağacının Gölgesinde (Yön. Kenan Diler)

Shot the Voice of Freedom (Yön. Zainap Entezar)

Rojîn’s Dream (Yön. Serwa Aliveisy)

Landless Like the Wind (Yön. Borhan Ahmedi)

The Last 5 Minutes (Yön. Şehram Maslakhi)

Bîra Sûrê / Sur’un Hafızası (Yön. Azad Altay)

Rengê Kevir / Taşın Rengi (Yön. Tuğba Yaşar)

Üçüncü Gurbet (Yön. Mediha Güzelgün)

Grape Season (Yön. Ebrahim Hesari)

Yibo (Yön. Şükran Demir, Özgür Ünal)

Sürgün Asla Bitmez (Yön. Bahar Bektaş)

FilmAmed gösterim seçkisi

Dahomey / Mati Diop

Yeni Han / Bingöl Elmas

A Fedayee Film / Kamala Aljafari

A State of Passion / Carol Mansour & Muna Khalidi

Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel

Festivalin gösterim ve etkinliklerin ÇandAmed Sinema salonları, Amed Şehir Tiyatrosu Salonu ve Bezgin Bekir Sinema Salonu’nda gerçekleşecek.

9. FilmAmed Belgesel Film Festivali’ne dair detaylı bilgiye festivalin internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

(AB)