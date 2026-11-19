AKP'nin bugün Ankara'da düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yedi belediye başkanı ve iki belediye başkan vekili partiye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıdaki konuşmasının ardından partiye katılan isimlere rozetlerini taktı. Törenin ardından Erdoğan ve beraberindekiler sahnede toplu fotoğraf çektirdi.

AKP'ye katılanlar arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yüceer, daha sonra Yeni Parti'ye katılmış, 7 Kasım'da bu partiden de istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başlamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise AKP'ye katılmadan önce CHP'den istifa etmişti.

Seçimlerde CHP 35 ili kazanmıştı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP 14, AKP 12, DEM Parti üç, Yeniden Refah Partisi ise bir büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 il belediyesinin 21'ini CHP, 12'sini AKP, sekizini MHP, yedisini DEM Parti kazandı. Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi de birer il belediyesi elde etti.

Böylece 81 ilin 35'inde CHP, 24'ünde AKP, 10'unda DEM Parti, sekizinde MHP, ikisinde Yeniden Refah Partisi, birinde İYİ Parti ve birinde Büyük Birlik Partisi belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

AKP'nin yönettiği il sayısı 24'ten 31'e çıktı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana beş büyükşehir ve iki il belediyesinin yönetimi AKP'ye geçti. Bugünkü katılımlarla AKP'li belediye başkanları veya başkan vekilleri tarafından yönetilen büyükşehir sayısı 12'den 17'ye, diğer il belediyelerinin sayısı ise 12'den 14'e yükseldi.

AKP'ye geçen büyükşehir belediyeleri Aydın, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Antalya; il belediyeleri ise Afyonkarahisar ve Nevşehir oldu.

CHP'den seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 14 Ağustos 2025'te, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs 2026'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 7 Ekim 2026'da AKP'ye katıldı.

2024 seçimlerinde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı da 25 Haziran 2026'da AKP'ye geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ise CHP'den seçilen Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 9 Nisan 2026'da belediye meclisinde yapılan seçimde AKP'li Şahin Biba başkan vekili oldu.