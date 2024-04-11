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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Nisan 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2024 10:06
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9. Amed Tiyatro Festivali 18 Nisan’da başlıyor

Festivalin bu yılki şiarı "Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe" olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
9. Amed Tiyatro Festivali 18 Nisan’da başlıyor
Görsel: Amed Şehir Tiyatrosu

Amed Şehir Tiyatrosu katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan “Amed Tiyatro Festivali” 18 Nisan'da başlıyor. 

Festival, 27 Nisan'a kadar devam edecek. 

Festivalin bu yılki şiarı "Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe*" olarak belirlendi. 

Birçok tiyatro oyununun sahneleneceği festivalde ayrıca tiyatroya dair söyleşilerde düzenlenecek. 

Festivalin programına buradan ulaşabilirsiniz.

*Türkçesi: varlığınla, kendinle.

(EMK)

Amed Şehir Tiyatrosu tiyatro festivali
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