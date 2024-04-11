9. Amed Tiyatro Festivali 18 Nisan’da başlıyor
Festivalin bu yılki şiarı "Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe" olarak belirlendi.
Amed Şehir Tiyatrosu katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan “Amed Tiyatro Festivali” 18 Nisan'da başlıyor.
Festival, 27 Nisan'a kadar devam edecek.
Festivalin bu yılki şiarı "Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe*" olarak belirlendi.
Birçok tiyatro oyununun sahneleneceği festivalde ayrıca tiyatroya dair söyleşilerde düzenlenecek.
Festivalin programına buradan ulaşabilirsiniz.
*Türkçesi: varlığınla, kendinle.
(EMK)